Об этом рассказал первый заместитель председателя КГВА Николай Поворозник. По его словам, в основном речь идет о парках, граничащих с лесополосами, особенно в направлении Пущи-Водицы.

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Поворозник рассказал, что в некоторых парках нашли достаточно много взрывоопасных предметов. Это неудивительно – эти территории фактически являлись зоной боевых действий. Кроме того, украинские военные минировали свои оборонительные рубежи.

Он отметил, что перед входом на опасную территорию – парк, сквер или лесополосу – есть предупредительные знаки, где указано, что проход туда запрещен. Пренебрегать нельзя, ведь соблюдение этих ограничений может сохранить жизнь.

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В Киевской администрации уточнили, что больше всего мин, бомб и снарядов обнаружили в районе Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинского лесопаркового хозяйства и автомобильных дорог в направлении Житомира и Вышгорода.

Кроме того, опубликовали подробный перечень парков и скверов, от визита в которые лучше отказаться:

Дарницкий район: скверы "Привокзальный", "Григоренко";

скверы "Привокзальный", "Григоренко"; Днепровский район: парк вдоль улицы Малышко и парк Попудренко;

парк вдоль улицы Малышко и парк Попудренко; Соломенский район: юго-западная часть парка Защитников Украины;

юго-западная часть парка Защитников Украины; Деснянский район: парки "Киото", "Деснянский", "Муромец", имени Шухевича, парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича;

парки "Киото", "Деснянский", "Муромец", имени Шухевича, парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича; Голосеевский район: лесопарк вдоль улицы Кайсаровой;

лесопарк вдоль улицы Кайсаровой; Шевченковский район: скверы "Мюнхенский", Довнар-Запольского, на Подольском спуске, парки "Нивки", "Бабий Яр", "Сырецкий Гай", Воздухофлотский путепровод, парк на склонах Смородинского спуска;

скверы "Мюнхенский", Довнар-Запольского, на Подольском спуске, парки "Нивки", "Бабий Яр", "Сырецкий Гай", Воздухофлотский путепровод, парк на склонах Смородинского спуска; Святошинский район: парки "Юность" имени Феодоры Пушиной, бульвар Академика Вернадского, сквер на углу проспекта Победы и улицы Чернобыльской;

парки "Юность" имени Феодоры Пушиной, бульвар Академика Вернадского, сквер на углу проспекта Победы и улицы Чернобыльской; Оболонский район: скверы на углу проспекта Оболонского и улицы Тимошенко, имени Архипенко, на Минской площади, а также на углу Минского проспекта и улицы Кондратюка;

скверы на углу проспекта Оболонского и улицы Тимошенко, имени Архипенко, на Минской площади, а также на углу Минского проспекта и улицы Кондратюка; Подольский район: скверы на Петровке и проспекте Правды, парк "Кинь-Грусть".

Важно! Если вы увидели подозрительный предмет, не поднимайте и не прикасайтесь к нему. Обо всех найденных взрывоопасных предметах следует сообщать на горячую линию 101.

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