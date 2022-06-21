Про це 24 каналу розповів перший заступник голови КМВА Микола Поворозник. За його словами, в основному йдеться про парки, які межують з лісосмугами, особливо в напрямку Пущі-Водиці.
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Поворозник розповів, що у деяких парках знайшли досить багато вибухонебезпечних предметів. Це не дивно – ці території фактично були зоною бойових дій. Окрім того, українській військові мінували свої оборонні рубежі.
Він зауважив, що перед входом на небезпечну територію – парк, сквер чи лісосмугу – є попереджувальні знаки, де вказано, що прохід туди заборонено. Нехтувати не можна, адже дотримання цих обмежень може зберегти життя.
Куди не можна ходити киянам: детальний перелік парків та скверів
У Київській адміністрації уточнили, що найбільше мін, бомб та снарядів виявили в районі Пущі-Водиці, Виноградаря, Святошинського лісопаркового господарства та автомобільних доріг у напрямку Житомира і Вишгорода.
Крім того, опублікували детальний перелік парків та скверів, від візиту до яких краще відмовитися:
- Дарницький район: сквери "Привокзальний", "Григоренка";
- Дніпровський район: парк вздовж вулиці Малишка та парк Попудренка;
- Солом'янський район: південно-західна частина парку Захисників України;
- Деснянський район: парки "Кіото", "Деснянський", "Муромець", імені Шухевича, парк з водними об'єктами вздовж проспекту Шухевича;
- Голосіївський район: лісопарк уздовж вулиці Кайсарова;
- Шевченківський район: сквери "Мюнхенський", Довнар-Запольського, на Подільському узвозі, парки "Нивки", "Бабин Яр", "Сирецький Гай", Повітрофлотський шляхопровід, парк на схилах Смородинського узвозу;
- Святошинський район: парки "Юність", імені Феодори Пушиної, бульвар Академіка Вернадського, сквер на розі проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильської;
- Оболонський район: сквери на розі проспекту Оболонського та вулиці Тимошенка, імені Архипенка, на Мінській площі, а також на розі Мінського проспекту та вулиці Кондратюка;
- Подільський район: сквери на Петрівці та проспекті Правди, парк "Кинь-Грусть".
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