Сегодня Дональд Трамп гораздо сильнее, чем при своей первой каденции. Он открыто запугивает российского диктатора Владимира Путина последствиями, которые могут ждать Россию, если Путин не остановит агрессивную неспровоцированную войну против Украины.

Россия уже сталкивается с рядом проблем, в частности экономических. Не последнюю роль играет и поражение в Сирии, когда Россия потеряла свои базы и никак не может договориться с новым сирийским правительством. Все это загоняет Путина во все более безвыходное положение. Больше о проблемах Кремля и что ждет Россию уже в 2025 году в интервью 24 Каналу рассказал полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм.

Трамп угрожает Путину

Президент США Дональд Трамп угрожает Владимиру Путину. Он говорит, что Путин уничтожает Россию, не заключая соглашение, и если он не остановит войну, все будет только хуже для российского диктатора. Рассматриваете ли вы эти угрозы, как очередное унижение для Путина?

Конечно, это очередное унижение для Путина. Это угроза, которую Дональд Трамп использует против многих разных людей. Экономика, похоже, является движущей силой тактики запугивания, которую использует Трамп. И очевидно, что дискуссия перед инаугурацией, которую Трамп и его команда вели с Путиным, пошла не так, как хотел Путин, или так, как хотел Трамп, поэтому он снова угрожает ему.

Так вы уверены, что еще до инаугурации были какие-то дискуссии между Трампом и Путиным?

В команде Дональда Трампа заявили, что он разговаривал с Путиным. Сразу после того, как это произошло, "рупор" Путина – Дмитрий Песков встал и сказал, что разговора между ними не было, а уже на следующий день российское национальное телевидение транслировало обнаженные фотографии Мелании Трамп в Prime Time.

Это, как по мне, свидетельствует о том, что, вероятно, был разговор между Путиным и Трампом или их командами. Все пошло не тем путем, которым хотел Путин, поэтому он угрожал Дональду Трампу, по старой тактике бывших шпионов – выставив обнаженные фотографии жены Трампа. Это типичный метод российских спецслужб, которые пытаются кому-то угрожать.

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Трамп прошел инаугурацию и является 47 президентом Соединенных Штатов, он вернулся с реальными экономическими угрозами. Мы должны посмотреть, как Путин собирается с ними справиться.

Россия может развалиться уже в 2025 году

Вы только что упомянули об обнаженных фото первой леди на российском пропагандистском телевидении. По вашему мнению, эти угрозы не сработали с Трампом, потому что сегодня Трамп угрожает Путину?

Именно так. Думаю, Дональд Трамп вошел в свое новое президентство с новой уверенностью, поэтому мы видим не только его экономические угрозы в адрес России. Он знает, что Россия находится в очень плохом экономическом положении. Вероятно, полностью развалится в течение 2025 года.

Трамп использует аналогичную тактику против Канады, Мексики, Китая, Панамы, и он угрожает сделать то же самое против ЕС.

Обратите внимание Трамп заявил, что у него есть конкретный план завершения войны, – NYP

Вы только что упомянули о возможности распада России в этом году. Как вы можете оценить возможность распада России не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения режима Путина и его слабости внутри страны? Reuters сообщало, что российские элиты хотели бы видеть мирное урегулирование войны, потому что экономика России сейчас находится в свободном падении. Также представители крупного бизнеса хотели бы видеть соглашение о распаде России.

Путин – тот, кто выживает. Поэтому, упадет ли Путин и его режим вместе с российской экономикой, – я не уверен. Думаю, российская экономика и способность России продолжать вести свою войну против Украины на том уровне, на котором она это делала, будут ограничены уже в течение 2025 года по двум причинам.

Прежде всего российская экономика разрушается. Успешные атаки против российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры, против других российских производственных мощностей, аэродромов, увеличение возможностей беспилотников дальнего радиуса действия и развитие отечественного потенциала баллистических ракет большой дальности – это то, что Украина будет использовать все больше в 2025 году.

Это имеет огромное экономическое влияние на Россию. Наряду с этими экономическими последствиями, нехватка кадров, которые могли бы идти на заводы и пытаться увеличить объемы производства, или служить в армии и воевать на передовой, вызывает у Путина очень реальную политическую головную боль.

Россия полагается на оборудование, которое она поставила на передовую, и на технику, которую они вывели из долгосрочного хранения. Они все отремонтировали, а потом вывозят как оперативную технику на передовую. Эти хранилища почти полностью истощены, и Россия не может заменить оборудование, которое ломается на производстве достаточно быстро, поэтому мы увидим общий спад.

Именно поэтому Трамп считает экономические угрозы в адрес Путина, пожалуй, лучшим способом заставить диктатора сесть за стол переговоров. Думаю, Украина, если сможет выдержать с точки зрения человеческих ресурсов и живой силы на передовой, находится в гораздо лучшей позиции, чтобы влиять на то, когда могут состояться любые переговоры. Благодаря тому, что она продолжает осуществлять атаки на оперативном уровне и препятствует способности России поддерживать свои тактические операции.

Поражения загоняют Путина в безвыходное положение

Обсудим также еще одно унизительное поражение Путина и Ким Чен Ына. Северокорейские войска были отведены от линии фронта из-за больших потерь на местах, сообщает New York Times. Что вы думаете об этом отступлении северокорейских подразделений?

Опять же, я не удивлен, что северокорейские войска отступают для перегруппировки и потенциальной дальнейшей подготовки. Практически невозможно интегрировать любые военные силы, которые не принадлежат к вашей собственной организации, в оперативную ситуацию без предварительной подготовки и понимания тактики друг друга, и определенной формы общего языка, доктрины и стратегии, которой нет между Россией и Северной Кореей.

То, что Россия пытается это сделать, показывает, насколько они отчаянны. Войска КНДР хорошо владеют тактической подготовкой очень низкого уровня: умеют метко стрелять из своего оружия, достаточно подтянуты, достаточно знают о традиционной военной тактике – от окопной войны до традиционной.

Чего они не знают и не могут представить это в перспективе – это воевать в среде, где угрозы гораздо сложнее, в частности угроза FPV-дронов, которые Украина успешно применяет на поле боя, с артиллерийской угрозой, которая существует. Как только сухопутные войска Северной Кореи начинают терпеть поражения, у них нет структуры унтер-офицеров и офицеров, способных оперативно реагировать, и поэтому они фактически становятся пищей для "мясорубки", о которой мы постоянно слышим.



КНДР предоставила России своих военных / Getty Images

Их потери были чрезмерными по сравнению с количеством войск, которые они ввели. Значит, пришло время им вернуться, перегруппироваться, переосмыслить свою тактику, но я не думаю, что что-то изменится. Я не думаю, что в их психике есть способность меняться.

По информации Reuters, Россия пыталась вести переговоры о сохранении своих военных баз в Сирии, однако не смогла этого сделать. Новое сирийское правительство попросило Россию восстановить доверие путем выплаты компенсаций, реконструкции и восстановления, а еще – выдать Башара Асада. Как вы оцениваете такой провал российской стороны в проведении переговоров о своем военном присутствии в Сирии?

Это большое унижение для Путина. По сути, если он не сможет найти другое место для базирования своих сил и средств в Средиземном море, а Ливия является возможным местом для этого, то потеряет любое свое влияние на Средиземноморье. Сирийские базы были важными для военной деятельности России в Африке. Поэтому это имеет огромное геополитическое влияние на Путина, а также является чрезвычайно унизительным. В Сирии Путин потерял:

базу для своего Средиземноморского флота;

несколько ключевых аэропортов-хабов для поддержки других операций по всему миру;

большую тренировочную базу, которую имел во времена Башара Асада, хотя и не мог воспользоваться ею уже несколько лет из-за войны, которая продолжалась внутри Сирии;

базы сбора разведданных.

Потеряв все это, он потеряет определенное влияние, в частности, в отношениях с Ираном. Также это будет влиять на восприятие в Китае и других регионах и не будет способствовать положительному имиджу Путина. Поэтому это огромное унижение для него.

Следовательно, даже если он проведет переговоры и достигнет соглашения с Ливией о военном присутствии, могут понадобиться годы, чтобы построить новые военные объекты для военно-морской деятельности и для военно-воздушных сил?

Именно так. Чтобы построить морской порт и военные аэропорты, нужно более 5 лет. И, конечно, в Ливии все еще есть большое западное влияние, поэтому Запад будет давить, чтобы не позволить России начать это делать.

Я не знаю ни одной другой страны, которая могла бы захотеть сотрудничать с Россией, ведь она начинает казаться очень слабой в том, что делает в Украине. Экономика России находится в очень сложном положении, и поэтому любые обещания, которые она может дать по оплате объектов, могут быть не выполнены.

Таким образом, я считаю, что Россия оказывается во все более безвыходном положении. Это едва ли не большее унижение для Путина, чем успешные атаки, которые Украина ежедневно осуществляет на российскую нефтяную инфраструктуру.

В 2025 году может произойти большой раскол между Трампом и Путиным

Вернемся также к переговорам между Трампом и Путиным. Президент США заявил, что они с Путиным вскоре могут принять значительные меры для прекращения войны в Украине. Как это могло бы выглядеть?

Когда Трамп говорит Путину, что собирается принять значительные меры, то я не думаю, что Путин обязательно согласится с ним. Дональд Трамп подходит к таким вещам как бизнесмен, которым он является. Он не является профессиональным политиком. Он был профессиональным бизнесменом, где используется тактика запугивания. Трамп попытается превзойти еще одного "соперника по бизнесу", заставив того оказаться в таком положении, когда некуда маневрировать.

Но и у россиян есть аналогичный путь, когда дело доходит до игры в покер. Российские олигархи будут сидеть с худшими картами на руках, которые только можно получить в покере, и попытаются торговаться, чтобы не показывать свои карты, избежать поражения и заставляя других сдаться.

Трамп делает то же самое, фактически разоблачая блеф России и пытаясь диктовать ее действия. Это очень интересная игра. Думаю, она увеличит напряженность между Путиным и Трампом, потому что Трамп не захочет сдаваться и не сдастся. Путин не захочет сдаваться, если он не сможет продать какую-то форму успеха российскому народу за свою так называемую "специальную военную операцию", то есть войну против Украины.

Путин не захочет уступать ни одной территории. На самом деле он, вероятно, захочет получить больше территории в рамках любых переговоров. Трамп не захочет этого, конечно. И вот здесь, думаю, президент Владимир Зеленский играет в очень умную игру, потому что он делает все возможное, чтобы показать, что он готов вести переговоры и идти на некоторые уступки, говорить о других решениях и все остальное.

В то же время Владимир Путин "буксует" по этому вопросу. Думаю, этом году мы станем свидетелями большого раскола между Трампом и Путиным, если только Трамп не сможет где-то заставить Путина пойти на уступки.

Верите ли вы, что Трамп может заставить Путина согласиться на соглашение о прекращении огня на приемлемых для Украины условиях, если он использует все рычаги влияния на Россию и Путина?

Похоже, что Дональд Трамп имеет больше рычагов влияния на Путина, чем Путин на Дональда Трампа. У Трампа гораздо больше рычагов влияния. Все зависит от того, сколько Путин готов выдержать, прежде чем уступит. Вы, наверное, лучше меня знаете российскую психологию – Путин готов выдержать немало. А вот Трамп, вероятнее всего, не захочет резко усиливать свои угрозы и экономические атаки. Он захочет делать это постепенно.

Думаю, у Путина еще осталось немало способности держаться. Так что мы живем в интересное время, особенно учитывая то, что Трамп ведет борьбу со многими другими странами по всему миру, с экономической точки зрения. Вопрос в том, есть ли у него политический капитал, время, энергия, фокус, чтобы смотреть на все эти экономические фронты одновременно. Потому что Трамп будет рассматривать Россию только как экономический фронт, как нечто, с чем он хочет попытаться справиться как можно быстрее.

Сколько военных Европа реально может отправить в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что для надлежащего обеспечения соблюдения линии прекращения огня понадобится не менее 200 тысяч европейских солдат. В то же время газета Times назвала цифру 600 тысяч. Каково ваше мнение по этому поводу?

Проблема в том, что с военной точки зрения, когда говорится о 200 или 600 тысячах, ЕС, скорее всего, предоставит 60 или 100 тысяч военных – как то, что они могут предложить. Есть много вещей, которые нужно обсудить. Сейчас продолжается невероятно много спекуляций. Из-за Дональда Трампа мы видим открытые дискуссии среди европейских стран о возможности попытаться определить, кто будет коалицией стран, готовых отправить войска в Украину.

Однако сначала должно быть прекращение огня. Условия этого прекращения огня должны соответствовать тому, чего хочет украинский народ и президент Зеленский, потому что именно он принимает решение от имени украинского народа. Это должно быть что-то, что подпишет Путин. Возможно, он (Путин – 24 Канал) использует это как паузу, чтобы попытаться укрепить свои вооруженные силы на местах. Именно поэтому нужно мощное присутствие НАТО или Европы.



ЕС может предоставить 60 – 100 тысяч военных / Иллюстративное фото, Getty Images

Однако не думаю, что Путин согласился бы с существованием НАТО или добровольной коалиции, если бы она состояла преимущественно из стран НАТО, которые присутствовали бы на территории Украины. Это стало бы барьером для любой формы мирного соглашения.

Поэтому мы видим политическую дискуссию в Великобритании вроде "проверки воды на температуру", чтобы понять, куда идет обсуждение, что помогает политикам решать это в частном порядке. Также видим попытки намекнуть Трампу, что Европа готова стать более проактивной в любом решении, которое будет связано с Украиной. Однако именно сейчас мы далеки от этого.

Китай готовится к войне и увеличивает количество ядерки

Китай строит новый военный командный центр вблизи Пекина, который в 10 раз больше Пентагона. Видите ли вы в этом еще один признак того, что Китай готовится к войне против Тайваня и, например, США?

На самом деле все довольно просто. Завтра я делаю презентацию для британских войск и на одном из слайдов написано, что Китай готовится к войне. Точка. Это не значит, что будет война, но Китай готовится к ней. Китай готовит своих военных, чрезвычайно наращивает свои вооруженные силы; разворачивает новую технику, новые ракеты, новые системы вооружений, развивает свой военно-морской флот и военно-воздушные силы.

Китай наращивает свою подготовку, и подготовка сосредоточена прежде всего на военном захвате Тайваня. Если что-то начинается как первая военная операция, то, вероятно, именно это является ее начальным этапом, то есть строительство всех этих баз. Однако когда вы рассматриваете открытые военные действия, очень важно обращать внимание на то, что происходит с точки зрения логистики, с этой, казалось бы, скучной стороны.

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Я знал, что Россия собирается вторгнуться в Украину почти 3 года назад, когда поступали сообщения о том, россияне отправляют кровь в медицинские учреждения на передовой. Вы не отправляете кровь, если собираетесь просто продолжать военные учения.

Россия до этого несколько раз угрожала Украине, но не перегружала военные запасы, боеприпасы, кровь, медикаменты на передовые позиции. Как только это попадает туда, это не то что можно просто достать из холодильников, развернуть вперед и потом вернуть назад в любой момент. Нет, это заявление о намерениях.

Китай накапливает запасы продовольствия, нефти и газа, накапливает драгоценные минералы, железо и сталь. Китай готовит запасы, чтобы выжить, если окажется в ситуации конфликта и не сможет получить импорт, необходимый для выживания. То есть Китай готовится к войне, точка – без "если" или "но".

Какая сторона имеет больше шансов на победу в этой войне из-за Тайваня – Китай или США?

Если Китай вступит в войну из-за Тайваня, Соединенные Штаты вмешаются, потому что их внимание сосредоточено прежде всего на Тихоокеанском регионе. Это дестабилизирует Тихоокеанский регион и повлечет глобальную дестабилизацию. Мы видели экономический шок, который прошел по миру почти 3 года назад, когда Россия снова вторглась в Украину, и влияние, которое это имело на цены на энергоносители и мировые рынки.

Это ничто по сравнению с тем, что произошло бы, если бы Китай решил попытаться силой захватить Тайвань, и это начало бы региональный конфликт. Тогда существует очень серьезная опасность с этой осью зла, которую мы имеем между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей.

Эта ось зла со своими "щупальцами" втянута в конфликт между Украиной и Россией в Европе, между Ираном и его прокси в разных частях Ближнего Востока, а с привлечением Юго-Восточной Азии создает очень реальную возможность их объединения и возникновения ситуации глобального конфликта. Поэтому каждая страна мира втягивается в этот конфликт с той или иной стороны.

Я считаю, что очень опасно говорить о том, кто выиграет, а кто проиграет. Думаю, что проиграет человечество, учитывая размер сил, которые есть на стороне Китая и на стороне США. Не думаю, что даже если бы существовал конвенционный конфликт, то он бы быстро перешел в ядерный. Однако никогда нельзя быть уверенным, имея в Северной Корее кого-то вроде Ким Чен Ына, относительно того, что он потенциально может сделать. Так что мы живем во все более опасное время.

Бывший сотрудник ЦРУ сообщил, что новая база может служить безопасным бункером для китайских чиновников, чтобы защитить их от ядерной атаки. Почему Китай так боится ядерного противостояния, учитывая, что он сейчас сам увеличивает количество ядерных боеголовок?

Да, Китай увеличивает количество ядерных боеголовок, увеличивает свою активность в космосе, что будет ценным или неоценимым для ядерного оружия большей дальности.

Вы знаете, как Китай готовится к войне – он признает, что его потенциальные противники, а именно США, Великобритания, Франция, являются ядерными державами. Поэтому, по мнению Китая, они захотят сдержать любые шаги по применению ядерного оружия, чтобы попытаться остановить огромное количество единиц оборудования и персонала, которое Китай мог бы привлечь к войне и таким образом уменьшить угрозу ядерной активности.

Для этого Китай будет стремиться соответствовать арсеналам Запада, по крайней мере по принципу один на один, и таким образом поддерживать взаимно гарантированную угрозу уничтожения, которая останавливает ядерную войну с 1945 года. Это очень опасная игра для Китая.

Президент Дональд Трамп заявил, что вернет себе под контроль Панамский канал. По его словам, сейчас его контролирует Китай. Действительно ли это так?

Да, на Панамском канале есть два ключевых порта: в конце Тихого океана и в Атлантике. Обоими портами управляют компании, зарегистрированные в Гонконге, поэтому коммунистическая партия Китая имеет прямые связи с ними. Все больше предприятий открывают в Панаме, а также через Центральную и Южную Америку. Китай усиливает свою инициативу "Один пояс – один путь".

Подобно тому, как Китай захватил значительную часть Африки, теперь он пытается сделать то же самое экономически в Южной и Центральной Америке. Только 1 февраля новый госсекретарь США Марк Рубио посетил Панаму. Панама изменила право собственности на порты и согласилась, что устранит китайское влияние из Панамского канала.



Трамп хочет вернуть Панамский канал под контроль США / Getty Images

Это является первым шагом из требований Трампа. Это его только подбодрит, когда он увидит, что когда выдвигает огромные угрозы разным странам, то они уступают ему. Это вдохновит его использовать угрозы против большего количества стран, если выяснится, что Рубио удалось договориться об уменьшении китайского влияния в отношении Панамского канала.

Что Трамп на самом деле хочет от Канады, Гренландии и Панамы

Трамп заявил, что США возьмут Гренландию под контроль, что будет отвечать интересам национальной безопасности страны. В то же время НАТО предлагает США только увеличить свое военное присутствие в Гренландии. Насколько важен этот остров для национальных интересов Штатов?

Думаю, легко рассматривать Гренландию изолированно, так же легко отдельно воспринимать угрозы Панаме или Канаде. Есть ряд вещей, которые объединяются, и катализатором, который их объединил, стало заявление Трампа о том, что он собирается изготовить 40 атомных ледоколов.

Это все о торговле. Это открывает торговые пути, которые используют Арктические моря, огибающие север Канады и спускающиеся в Атлантику. Это еще один маршрут, который уменьшает зависимость от Панамского канала для передвижения между двумя океанами. Это более короткий экономически более выгодный маршрут.

Итак, если мы посмотрим на это с точки зрения угрозы, то увидим лед и ледоколы. У России есть атомные ледоколы. Канада является крупнейшей страной, охватывающей большую часть этой территории, она тратит на оборону лишь 1,27% своего ВВП. Трампу это не нравится. Особенно потому, что Канада является членом НАТО и альянса "Пяти глаз".

Справка. Альянс "Пяти глаз" или FVEY – разведывательный альянс, в который входят такие страны как Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Великобритания.

Поэтому Трамп давит на Канаду так сильно, как только может. То, что он действительно хочет, чтобы Канада сделала, и это будет сказано за закрытыми дверями, а не публично, – это чрезвычайно увеличить свои расходы на оборону. То же самое с Гренландией – она является еще одним флангом, прикрывающим этот торговый путь, если маршруты Северного моря и Северного Ледовитого океана откроются для торговли.

Опять же, Панама касается торговли, американских перевозок, ведь это крупнейший источник судоходства – через Панамский канал. США пытаются получить лучшие тарифы для своих судов и остановить угрозу китайского влияния, если возникнет необходимость гарантировать поставки через этот маршрут.

Вы воспринимаете все это как большой круг вокруг самих Соединенных Штатов, и это все торговые пути, которые проходят вокруг. Трамп знает, что это привлечет внимание в медиа, угрожая Канаде, Гренландии, Панаме, но на самом деле все касается торговли и торговых путей, которые следует рассматривать комплексно.

Есть плохая новость для Путина

Считаете ли вы, что США с Трампом в Белом доме становятся мощнее во всем мире, чем во времена президентства Джо Байдена?

Да, думаю, что США становятся мощнее во всем мире. Прежде всего потому, что Трамп абсолютно непредсказуем. Последнее, что нравится широкому геополитическому сообществу, когда говорится об отношениях со странами, особенно такими мощными странами, как Соединенные Штаты, – это непредсказуемость. Байден был предсказуемым, он ничего не делал, что-то пропускал. Он всегда находил решение, которое никого не расстраивало в управлении делами.

Трамп – разрушитель. Он был разрушителем в бизнесе, был разрушителем, когда был президентом 5 лет назад. Сейчас он гораздо увереннее в себе и поэтому подходит ко всему уже с пониманием, пройдя обучение как 45 президент Соединенных Штатов, который 5 лет сидел и думал о том, что он хочет сделать и следил за тем, что идет правильно, а что идет не так в других местах.

Он зашел уже с гораздо более уверенным планом. Думаю, мир обеспокоен тем, куда он собирается двигаться. Трамп знает, куда он собирается идти. И это то, что дипломатам трудно представить в перспективе, потому что это выходит за пределы их обычного диапазона планирования, понимания.

Очевидно, что эта непредсказуемость, мощная позиция без каких-либо обязательств действительно являются плохими новостями для российского диктатора Путина, который хотел бы, чтобы его сотрудники КГБ все заранее предусмотрели. Путин не любит непредсказуемости, ему не нравится, чтобы на него влияли и диктовали.

Раньше было четко понятно, что было что-то особенное между Трампом и Путиным. У него была потенциальная угроза для Трампа. Мы не знаем точно, что именно. Однако, кажется, это развеялось или исчезло, или Трамп дошел до того, что ему все равно. Он просто собирается издеваться над Путиным, который является хулиганом. Когда вы соберете двух хулиганов вместе – это перерастет в драку, пока один из хулиганов не будет вынужден сдаться и уйти. Думаю, Трамп здесь в более сильной позиции, поэтому это не очень хорошая новость для Путина.