Сьогодні Дональд Трамп набагато сильніший, ніж за своєї першої каденції. Він відкрито залякує російського диктатора Владіміра Путіна наслідками, які можуть чекати на Росію, якщо Путін не зупинить агресивну неспровоковану війну проти України.

Росія вже стикається з низкою проблем, зокрема економічних. Не останню роль відіграє і поразка в Сирії, коли Росія втратила свої бази й ніяк не може домовитися з новим сирійським урядом. Усе це заганяє Путіна у дедалі безвихідніше становище. Більше про проблеми Кремля і що чекає Росію вже у 2025 році в інтерв'ю 24 Каналу розповів полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем.

Трамп погрожує Путіну

Президент США Дональд Трамп погрожує Владіміру Путіну. Він каже, що Путін знищує Росію, не укладаючи угоду, і якщо він не зупинить війну, все буде лише гірше для російського диктатора. Чи розглядаєте ви ці погрози, як чергове приниження для Путіна?

Звичайно, це чергове приниження для Путіна. Це погроза, яку Дональд Трамп використовує проти багатьох різних людей. Економіка, схоже, є рушійною силою тактики залякування, яку використовує Трамп. І очевидно, що дискусія перед інавгурацією, яку Трамп і його команда вели з Путіним, пішла не так, як хотів Путін, або так, як хотів Трамп, тому він знову погрожує йому.

Тож ви впевнені, що ще до інавгурації були якісь дискусії між Трампом і Путіним?

У команді Дональда Трампа заявили, що він розмовляв з Путіним. Одразу після того, як це сталося, "рупор" Путіна – Дмітрій Пєсков встав і сказав, що розмови між ними не було, а вже наступного дня російське національне телебачення транслювало оголені фотографії Меланії Трамп в Prime Time.

Це, як на мене, свідчить про те, що, ймовірно, була розмова між Путіним і Трампом або їхніми командами. Усе пішло не тим шляхом, яким хотів Путін, тому він погрожував Дональду Трампу, за старою тактикою колишніх шпигунів – виставивши оголені фотографії дружини Трампа. Це типовий метод російських спецслужб, які намагаються комусь погрожувати.

Повне інтерв'ю з полковником британської армії: дивіться відео

Трамп пройшов інавгурацію і є 47 президентом Сполучених Штатів, він повернувся з реальними економічними погрозами. Ми маємо подивитися, як Путін збирається з ними впоратися.

Росія може розвалитися вже у 2025 році

Ви щойно згадали про оголені фото першої леді на російському пропагандистському телебаченні. На вашу думку, ці погрози не спрацювали з Трампом, тому що сьогодні Трамп погрожує Путіну?

Саме так. Думаю, Дональд Трамп увійшов у своє нове президентство з новою впевненістю, тому ми бачимо не лише його економічні погрози на адресу Росії. Він знає, що Росія перебуває в дуже поганому економічному становищі. Ймовірно, повністю розвалиться протягом 2025 року.

Трамп використовує аналогічну тактику проти Канади, Мексики, Китаю, Панами, і він погрожує зробити те ж саме проти ЄС.

Зверніть увагу Трамп заявив, що у нього є конкретний план завершення війни, – NYP

Ви щойно згадали про можливість розпаду Росії цього року. Як ви можете оцінити можливість розпаду Росії не лише з економічного погляду, а й з погляду режиму Путіна та його слабкості всередині країни? Reuters повідомляло, що російські еліти хотіли б бачити мирне врегулювання війни, тому що економіка Росії зараз перебуває у вільному падінні. Також представники великого бізнесу хотіли б бачити угоду про розпад Росії.

Путін – той, хто виживає. Тож, чи впаде Путін і його режим разом із російською економікою, – я не впевнений. Думаю, російська економіка та здатність Росії продовжувати вести свою війну проти України на тому рівні, на якому вона це робила, будуть обмежені вже протягом 2025 року з двох причин.

Насамперед російська економіка руйнується. Успішні атаки проти російської нафтопереробної інфраструктури, проти інших російських виробничих потужностей, аеродромів, збільшення можливостей безпілотників дальнього радіуса дії та розвиток вітчизняного потенціалу балістичних ракет великої дальності – це те, що Україна використовуватиме дедалі більше у 2025 році.

Це має величезний економічний вплив на Росію. Поряд з цими економічними наслідками, нестача кадрів, які б могли йти на заводи й намагатися збільшити обсяги виробництва, або служити в армії та воювати на передовій, викликає у Путіна дуже реальний політичний головний біль.

Росія покладається на обладнання, яке вона поставила на передову, та на техніку, яку вони вивели з довгострокового зберігання. Вони все відремонтували, а потім вивозять як оперативну техніку на передову. Ці сховища майже повністю виснажені, і Росія не може замінити обладнання, яке ламається на виробництві досить швидко, тому ми побачимо загальний спад.

Саме тому Трамп вважає економічні погрози на адресу Путіна, мабуть, найкращим способом змусити диктатора сісти за стіл переговорів. Думаю, Україна, якщо зможе витримати з погляду людських ресурсів та живої сили на передовій, перебуває у набагато кращій позиції, щоб впливати на те, коли можуть відбутися будь-які переговори. Завдяки тому, що вона продовжує здійснювати атаки на оперативному рівні та перешкоджає здатності Росії підтримувати свої тактичні операції.

Поразки заганяють Путіна у безвихідне становище

Обговоримо також ще одну принизливу поразку Путіна та Кім Чен Ина. Північнокорейські війська були відведені від лінії фронту через великі втрати на місцях, повідомляє New York Times. Що ви думаєте про цей відступ північнокорейських підрозділів?

Знову ж таки, я не здивований, що північнокорейські війська відступають для перегрупування і потенційної подальшої підготовки. Практично неможливо інтегрувати будь-які військові сили, які не належать до вашої власної організації, в оперативну ситуацію без попередньої підготовки та розуміння тактики один одного, та певної форми спільної мови, доктрини та стратегії, якої немає між Росією та Північною Кореєю.

Те, що Росія намагається це зробити, показує, наскільки вони відчайдушні. Війська КНДР добре володіють тактичною підготовкою дуже низького рівня: вміють влучно стріляти зі своєї зброї, досить підтягнуті, достатньо знають про традиційну військову тактику – від окопної війни до традиційної.

Чого вони не знають і не можуть уявити це в перспективі – це воювати в середовищі, де загрози набагато складніші, зокрема загроза FPV-дронів, які Україна успішно застосовує на полі бою, з артилерійською загрозою, яка існує. Щойно сухопутні війська Північної Кореї починають зазнавати поразок, у них немає структури унтерофіцерів та офіцерів, здатних оперативно реагувати, і тому вони фактично стають поживою для "м'ясорубки", про яку ми постійно чуємо.



КНДР надала Росії своїх військових / Getty Images

Їхні втрати були надмірними порівняно з кількістю військ, які вони ввели. Отже, настав час їм повернутися, перегрупуватися, переосмислити свою тактику, але я не думаю, що щось зміниться. Я не думаю, що в їхній психіці є здатність змінюватися.

За інформацією Reuters, Росія намагалася вести переговори про збереження своїх військових баз у Сирії, однак не змогла цього зробити. Новий сирійський уряд попросив Росію відновити довіру шляхом виплати компенсацій, реконструкції та відновлення, а ще – видати Башара Асада. Як ви оцінюєте такий провал російської сторони у проведенні переговорів щодо своєї військової присутності в Сирії?

Це велике приниження для Путіна. По суті, якщо він не зможе знайти інше місце для базування своїх сил і засобів у Середземному морі, а Лівія є можливим місцем для цього, то втратить будь-який свій вплив на Середземномор'ї. Сирійські бази були важливими для військової діяльності Росії в Африці. Тож це має величезний геополітичний вплив на Путіна, а також є надзвичайно принизливим. У Сирії Путін втратив:

базу для свого Середземноморського флоту;

кілька ключових аеропортів-хабів для підтримки інших операцій по всьому світу;

велику тренувальну базу, яку мав за часів Башара Асада, хоча й не міг скористатися нею вже кілька років через війну, яка тривала всередині Сирії;

бази збору розвідданих.

Втративши все це, він втратить певний вплив, зокрема, у відносинах з Іраном. Також це впливатиме на сприйняття в Китаї та інших регіонах і не сприятиме позитивному іміджу Путіна. Тож це величезне приниження для нього.

Отже, навіть якщо він проведе переговори та досягне угоди з Лівією про військову присутність, можуть знадобитися роки, щоб побудувати нові військові об'єкти для військово-морської діяльності та для військово-повітряних сил?

Саме так. Щоб побудувати морський порт і військові аеропорти, потрібно понад 5 років. І, звичайно, в Лівії все ще є великий західний вплив, тому Захід тиснутиме, щоб не дозволити Росії почати це робити.

Я не знаю жодної іншої країни, яка могла б захотіти співпрацювати з Росією, адже вона починає здаватися дуже слабкою в тому, що робить в Україні. Економіка Росії перебуває в дуже складному становищі, і тому будь-які обіцянки, які вона може дати щодо оплати об'єктів, можуть бути не виконаними.

Отже, я вважаю, що Росія опиняється у дедалі більш безвихідному становищі. Це чи не більше приниження для Путіна, ніж успішні атаки, які Україна щодня здійснює на російську нафтову інфраструктуру.

У 2025 році може статися великий розкол між Трампом і Путіним

Повернімося також до переговорів між Трампом і Путіним. Президент США заявив, що вони з Путіним незабаром можуть вжити значних заходів для припинення війни в Україні. Як це могло б виглядати?

Коли Трамп каже Путіну, що збирається вжити значних заходів, то я не думаю, що Путін обов'язково погодиться з ним. Дональд Трамп підходить до таких речей як бізнесмен, яким він є. Він не є професійним політиком. Він був професійним бізнесменом, де використовується тактика залякування. Трамп спробує перевершити ще одного "суперника по бізнесу", змусивши того опинитися в такому становищі, коли нікуди маневрувати.

Але й у росіян є аналогічний шлях, коли справа доходить до гри в покер. Російські олігархи сидітимуть з найгіршими картами на руках, які тільки можна отримати в покері, і спробують торгуватися, щоб не показувати свої карти, уникнути поразки та змушуючи інших здатися.

Трамп робить те саме, фактично викриваючи блеф Росії та намагаючись диктувати її дії. Це дуже цікава гра. Думаю, вона збільшить напруженість між Путіним і Трампом, тому що Трамп не захоче здаватися і не здасться. Путін не захоче здаватися, якщо він не зможе продати якусь форму успіху російському народу за свою так звану "спеціальну військову операцію", тобто війну проти України.

Путін не захоче поступатися жодною територією. Насправді він, ймовірно, захоче отримати більше території у межах будь-яких переговорів. Трамп не захоче цього, звісно. І ось тут, думаю, президент Володимир Зеленський грає в дуже розумну гру, тому що він робить все можливе, щоб показати, що він готовий вести переговори і йти на деякі поступки, говорити про інші рішення і все інше.

Водночас Владімір Путін "буксує" з цього питання. Думаю, цього року ми станемо свідками великого розколу між Трампом і Путіним, якщо тільки Трамп не зможе десь змусити Путіна піти на поступки.

Чи вірите ви, що Трамп може змусити Путіна погодитися на угоду про припинення вогню на прийнятних для України умовах, якщо він використає всі важелі впливу на Росію та Путіна?

Схоже, що Дональд Трамп має більше важелів впливу на Путіна, ніж Путін на Дональда Трампа. У Трампа набагато більше важелів впливу. Усе залежить від того, скільки Путін готовий витримати, перш ніж поступиться. Ви, напевно, краще за мене знаєте російську психологію – Путін готовий витримати чимало. А от Трамп, найімовірніше, не захоче різко посилювати свої погрози та економічні атаки. Він захоче робити це поступово.

Думаю, у Путіна ще залишилося чимало здатності триматися. Отже, ми живемо в цікавий час, особливо з огляду на те, що Трамп веде боротьбу з багатьма іншими країнами по всьому світу, з економічного погляду. Питання в тому, чи є у нього політичний капітал, час, енергія, фокус, щоб дивитися на всі ці економічні фронти одночасно. Тому що Трамп розглядатиме Росію лише як економічний фронт, як щось, з чим він хоче спробувати впоратися якомога швидше.

Скільки військових Європа реально може відправити в Україну

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що для належного забезпечення дотримання лінії припинення вогню знадобиться щонайменше 200 тисяч європейських солдатів. Водночас газета Times назвала цифру 600 тисяч. Яка ваша думка щодо цього?

Проблема в тому, що з військового погляду, коли мовиться про 200 або 600 тисяч, ЄС, найімовірніше, надасть 60 або 100 тисяч військових – як те, що вони можуть запропонувати. Є багато речей, які потрібно обговорити. Зараз триває неймовірно багато спекуляцій. Через Дональда Трампа ми бачимо відкриті дискусії серед європейських країн про можливість спробувати визначити, хто буде коаліцією країн, готових відправити війська в Україну.

Однак спершу має бути припинення вогню. Умови цього припинення вогню мають відповідати тому, чого хоче український народ і президент Зеленський, тому що саме він ухвалює рішення від імені українського народу. Це має бути щось, що підпише Путін. Можливо, він (Путін – 24 Канал) використає це як паузу, щоб спробувати зміцнити свої збройні сили на місцях. Саме тому потрібна потужна присутність НАТО або Європи.



ЄС може надати 60 – 100 тисяч військових / Ілюстративне фото, Getty Images

Однак не думаю, що Путін погодився б з існуванням НАТО або добровільної коаліції, якби вона складалася переважно з країн НАТО, які були б присутні на території України. Це стало б бар'єром для будь-якої форми мирної угоди.

Тому ми бачимо політичну дискусію у Великій Британії на кшталт "перевірки води на температуру", щоб зрозуміти, куди йде обговорення, що допомагає політикам вирішувати це в приватному порядку. Також бачимо спроби натякнути Трампу, що Європа готова стати більш проактивною в будь-якому рішенні, яке буде пов'язане з Україною. Однак саме зараз ми далекі від цього.

Китай готується до війни та збільшує кількість ядерки

Китай будує новий військовий командний центр поблизу Пекіна, який у 10 разів більший за Пентагон. Чи вбачаєте ви в цьому ще одну ознаку того, що Китай готується до війни проти Тайваню і, наприклад, США?

Насправді все досить просто. Завтра я роблю презентацію для британських військ і на одному зі слайдів написано, що Китай готується до війни. Крапка. Це не означає, що буде війна, але Китай готується до неї. Китай готує своїх військових, надзвичайно нарощує свої збройні сили; розгортає нову техніку, нові ракети, нові системи озброєнь, розбудовує свій військово-морський флот та військово-повітряні сили.

Китай нарощує свою підготовку, і підготовка зосереджена насамперед на військовому захопленні Тайваню. Якщо щось починається як перша військова операція, то, ймовірно, саме це є її початковим етапом, тобто будівництво всіх цих баз. Однак коли ви розглядаєте відкриті військові дії, дуже важливо звертати увагу на те, що відбувається з огляду логістики, з цього, здавалося б, нудного боку.

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Я знав, що Росія збирається вдертися в Україну майже 3 роки тому, коли надходили повідомлення про те, росіяни відправляють кров до медичних закладів на передовій. Ви не надсилаєте кров, якщо збираєтеся просто продовжувати військові навчання.

Росія до цього кілька разів погрожувала Україні, але не перевантажувала військові запаси, боєприпаси, кров, медикаменти на передові позиції. Щойно це потрапляє туди, це не те що можна просто дістати з холодильників, розгорнути вперед і потім повернути назад у будь-який момент. Ні, це заява про наміри.

Китай накопичує запаси продовольства, нафти та газу, накопичує дорогоцінні мінерали, залізо і сталь. Китай готує запаси, щоб вижити, якщо опиниться в ситуації конфлікту і не зможе отримати імпорт, необхідний для виживання. Тобто Китай готується до війни, крапка – без "якщо" чи "але".

Яка сторона має більше шансів на перемогу в цій війні через Тайвань – Китай чи США?

Якщо Китай вступить у війну через Тайвань, Сполучені Штати втрутяться, тому що їхня увага зосереджена насамперед на Тихоокеанському регіоні. Це дестабілізує Тихоокеанський регіон і спричинить глобальну дестабілізацію. Ми бачили економічний шок, який пройшов світом майже 3 роки тому, коли Росія знову вдерлася в Україну, і вплив, який це мало на ціни на енергоносії та світові ринки.

Це ніщо в порівнянні з тим, що сталося б, якби Китай вирішив спробувати силою захопити Тайвань, і це почало б регіональний конфлікт. Тоді існує дуже серйозна небезпека з цією віссю зла, яку ми маємо між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю.

Ця вісь зла зі своїми "щупальцями" втягнута у конфлікт між Україною та Росією в Європі, між Іраном та його проксі в різних частинах Близького Сходу, а з залученням Південно-Східної Азії створює дуже реальну можливість їх об'єднання та виникнення ситуації глобального конфлікту. Тож кожна країна світу втягується в цей конфлікт з того чи іншого боку.

Я вважаю, що дуже небезпечно говорити про те, хто виграє, а хто програє. Думаю, що програє людство, враховуючи розмір сил, які є на боці Китаю та на боці США. Не думаю, що навіть якби існував конвенційний конфлікт, то він би швидко перейшов у ядерний. Однак ніколи не можна бути впевненим, маючи в Північній Кореї когось на кшталт Кім Чен Ина, щодо того, що він потенційно може зробити. Отже, ми живемо в дедалі небезпечніший час.

Колишній співробітник ЦРУ повідомив, що нова база може слугувати безпечним бункером для китайських чиновників, щоб захистити їх від ядерної атаки. Чому Китай так боїться ядерного протистояння, враховуючи, що він зараз сам збільшує кількість ядерних боєголовок?

Так, Китай збільшує кількість ядерних боєголовок, збільшує свою активність у космосі, що буде цінним або неоціненним для ядерної зброї більшої дальності.

Ви знаєте, як Китай готується до війни – він визнає, що його потенційні супротивники, а саме США, Велика Британія, Франція, є ядерними державами. Тому, на думку Китаю, вони захочуть стримати будь-які кроки щодо застосування ядерної зброї, щоб спробувати зупинити величезну кількість одиниць обладнання та персоналу, яку Китай міг би залучити до війни та в такий спосіб зменшити загрозу ядерної активності.

Для цього Китай буде прагнути відповідати арсеналам Заходу, принаймні за принципом сам на сам, і в такий спосіб підтримувати взаємно гарантовану загрозу знищення, яка зупиняє ядерну війну з 1945 року. Це дуже небезпечна гра для Китаю.

Президент Дональд Трамп заявив, що поверне собі під контроль Панамський канал. За його словами, зараз його контролює Китай. Чи справді це так?

Так, на Панамському каналі є два ключові порти: в кінці Тихого океану і в Атлантиці. Обома портами управляють компанії, зареєстровані в Гонконзі, тому комуністична партія Китаю має прямі зв'язки з ними. Дедалі більше підприємств відкривають в Панамі, а також через Центральну та Південну Америку. Китай посилює свою ініціативу "Один пояс – один шлях".

Подібно до того, як Китай захопив значну частину Африки, тепер він намагається зробити те ж саме економічно в Південній та Центральній Америці. Лише 1 лютого новий держсекретар США Марк Рубіо відвідав Панаму. Панама змінила право власності на порти й погодилася, що усуне китайський вплив з Панамського каналу.



Трамп хоче повернути Панамський канал під контроль США / Getty Images

Це є першим кроком з вимог Трампа. Це його тільки підбадьорить, коли він побачить, що коли висуває величезні погрози різним країнам, то вони поступаються йому. Це надихне його використовувати погрози проти більшої кількості країн, якщо з'ясується, що Рубіо вдалося домовитися про зменшення китайського впливу щодо Панамського каналу.

Що Трамп насправді хоче від Канади, Гренландії та Панами

Трамп заявив, що США візьмуть Гренландію під контроль, що відповідатиме інтересам національної безпеки країни. Водночас НАТО пропонує США лише збільшити свою військову присутність у Гренландії. Наскільки важливим є цей острів для національних інтересів Штатів?

Думаю, легко розглядати Гренландію ізольовано, так само легко окрема сприймати загрози Панамі чи Канаді. Є низка речей, які об'єднуються, і каталізатором, який їх об'єднав, стала заява Трампа про те, що він збирається виготовити 40 атомних криголамів.

Це все про торгівлю. Це відкриває торговельні шляхи, які використовують Арктичні моря, що огинають північ Канади та спускаються в Атлантику. Це є ще одним маршрутом, який зменшує залежність від Панамського каналу для пересування між двома океанами. Це коротший економічно вигідніший маршрут.

Отже, якщо ми подивимося на це з огляду загрози, то побачимо лід і криголами. У Росії є атомні криголами. Канада є найбільшою країною, що охоплює більшу частину цієї території, вона витрачає на оборону лише 1,27% свого ВВП. Трампу це не подобається. Особливо тому, що Канада є членом НАТО та альянсу "П'яти очей".

Довідка. Альянс "П'яти очей" або FVEY – розвідувальний альянс, до якого входять такі країни як Австралія, Канада, Нова Зеландія, США та Велика Британія.

Тому Трамп тисне на Канаду так сильно, як тільки може. Те, що він дійсно хоче, щоб Канада зробила, і це буде сказано за зачиненими дверима, а не публічно, – це надзвичайно збільшити свої витрати на оборону. Те ж саме з Гренландією – вона є ще одним флангом, що прикриває цей торговий шлях, якщо маршрути Північного моря і Північного Льодовитого океану відкриються для торгівлі.

Знову ж таки, Панама стосується торгівлі, американських перевезень, адже це найбільше джерело судноплавства – через Панамський канал. США намагаються отримати кращі тарифи для своїх суден та зупинити загрозу китайського впливу, якщо виникне потреба гарантувати постачання через цей маршрут.

Ви сприймаєте все це як велике коло навколо самих Сполучених Штатів, і це все торгові шляхи, які проходять навколо. Трамп знає, що це приверне увагу в медіа, загрожуючи Канаді, Гренландії, Панамі, але насправді все стосується торгівлі та торговельних шляхів, які слід розглядати комплексно.

Є погана новина для Путіна

Чи вважаєте ви, що США з Трампом у Білому домі стають потужнішими в усьому світі, ніж за часів президентства Джо Байдена?

Так, думаю, що США стають потужнішими в усьому світі. Насамперед тому, що Трамп абсолютно непередбачуваний. Останнє, що подобається широкій геополітичній спільноті, коли мовиться про відносини з країнами, особливо такими потужними країнами, як Сполучені Штати, – це непередбачуваність. Байден був передбачуваним, він нічого не робив, щось пропускав. Він завжди знаходив рішення, яке нікого не засмучувало в управлінні справами.

Трамп – руйнівник. Він був руйнівником у бізнесі, був руйнівником, коли був президентом 5 років тому. Зараз він набагато впевненіший у собі, і тому підходить до всього вже з розумінням, пройшовши навчання як 45 президент Сполучених Штатів, який 5 років сидів і думав про те, що він хоче зробити та стежив за тим, що йде правильно, а що йде не так в інших місцях.

Він зайшов уже з набагато впевненішим планом. Думаю, світ стурбований тим, куди він збирається рухатися. Трамп знає, куди він збирається йти. І це те, що дипломатам важко уявити в перспективі, тому що це виходить за межі їхнього звичайного діапазону планування, розуміння.

Очевидно, що ця непередбачуваність, потужна позиція без будь-яких зобов'язань дійсно є поганими новинами для російського диктатора Путіна, який хотів би, щоб його співробітники КДБ все наперед передбачили. Путін не любить непередбачуваності, йому не подобається, щоб на нього впливали та диктували.

Раніше було чітко зрозуміло, що було щось особливе між Трампом і Путіним. У нього була потенційна загроза для Трампа. Ми не знаємо точно, що саме. Проте, здається, це розвіялося або зникло, або Трамп дійшов до того, що йому все одно. Він просто збирається знущатися з Путіна, який є хуліганом. Коли ви зберете двох хуліганів разом – це переросте в бійку, поки один з хуліганів не буде змушений здатися і піти. Думаю, Трамп тут у сильнішій позиції, тому це не дуже хороша новина для Путіна.