Есть попадание на объектах в 5 областях: Минэнерго предупредило о тяжелых днях

14 января 2023, 20:13
Читати новину українською

Источник:

Укрэнерго

Россияне нанесли очередной массированный удар по Украине 14 января. Целью террористов были объекты генерации и высоковольтная инфраструктура магистральных сетей.

Оккупанты попали в 5 областях, поэтому существенно вырос дефицит мощности в энергосистеме.

Кстати говоря Первая массированная ракетная атака в 2023: что происходило 14 января

Где были попадания

  • в Киевской,
  • Ивано-Франковской,
  • Винницкой,
  • Львовской,
  • в Харьковской областях.

Из-за попадания сложная ситуация сейчас в Харьковской и Львовской областях. В результате атаки частично отсутствует электроснабжение. Над его восстановлением уже работают ремонтные бригады.

Аварийные отключения

Из-за ракетной атаки в ряде регионов ввели аварийные отключения света:

  • В Черкасской области,
  • Житомирской,
  • в Киеве и Киевской,
  • Одесской,
  • Винницкой,
  • Кирвоградской.
  • Сумах.

Известно, что оккупанты попали по объекту критической инфраструктуры на Львовщине, Одесщине и Винницкой области.

Следующие дни будут тяжелыми

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что из-за обстрелов в большинстве регионов ввели аварийные отключения. Он предупредил, что следующие дни будут тяжелыми.

Враг обстрелял 2 ТЭС ДТЭК, которые уже неоднократно терпели вражеские удары. Одна из них приостановила производство электроэнергии.

К счастью, никто не пострадал, но было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания атаки энергетики начали ликвидировать последствия.

Что известно о ракетной атаке

  • 14 января россияне совершили около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные.
  • Помимо объектов энергетики, попали в многоэтажку в Днепре. Ранены 60 человек, еще 5 погибли. Разбор завалов продолжается.
  • В Днепре россияне выпустили ракету Х-22. Это такая же, какой атаковал торговый центр в Кременчуге. запуск производился с бомбардировщика дальнего действия Ту-22М3 из Курской области и Азовского моря.
  • Весь дом – без электричества, газа и окон. Более 1000 человек нужно обеспечить жильем. Пункты Несокрушимости уже развернули.
  • Полностью разрушены 72 квартиры, по прописке – там от 100 до 200 человек.
  • Кроме того, "прилет" по жилищному сектору был в Кривом Роге.

Автор: Ольга Музика