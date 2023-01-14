Есть попадание на объектах в 5 областях: Минэнерго предупредило о тяжелых днях

Россияне нанесли очередной массированный удар по Украине 14 января. Целью террористов были объекты генерации и высоковольтная инфраструктура магистральных сетей.

Оккупанты попали в 5 областях, поэтому существенно вырос дефицит мощности в энергосистеме.

Кстати говоря Первая массированная ракетная атака в 2023: что происходило 14 января

Где были попадания

в Киевской,

Ивано-Франковской,

Винницкой,

Львовской,

в Харьковской областях.

Из-за попадания сложная ситуация сейчас в Харьковской и Львовской областях. В результате атаки частично отсутствует электроснабжение. Над его восстановлением уже работают ремонтные бригады.

Аварийные отключения

Из-за ракетной атаки в ряде регионов ввели аварийные отключения света:

В Черкасской области,

Житомирской,

в Киеве и Киевской,

Одесской,

Винницкой,

Кирвоградской.

Сумах.

Известно, что оккупанты попали по объекту критической инфраструктуры на Львовщине, Одесщине и Винницкой области.

Следующие дни будут тяжелыми

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что из-за обстрелов в большинстве регионов ввели аварийные отключения. Он предупредил, что следующие дни будут тяжелыми.

Враг обстрелял 2 ТЭС ДТЭК, которые уже неоднократно терпели вражеские удары. Одна из них приостановила производство электроэнергии.

К счастью, никто не пострадал, но было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания атаки энергетики начали ликвидировать последствия.

Что известно о ракетной атаке