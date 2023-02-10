Есть попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области: возник пожар

В результате массированной ракетной атаки зафиксировано попадание в энергетический объект на Львовщине. Из-за этого возник пожар.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Из-за удара возможны перебои со светом в области. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

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Последствия обстрелов Львовщины

Максим Козицкий рассказал, что в настоящее время специалисты изучают масштабы повреждения энергетического объекта российской ракетой. Из-за удара в области возможны перебои с электроснабжением.

Кроме того, в Золочевском районе ракета упала в 4 метрах от автобусной остановки и не взорвалась. Сейчас пиротехники занимаются вопросом ликвидации ракеты. В ОВА просят водителей объезжать этот участок.

Еще одна ракета упала вблизи санатория во Львовском районе. Взрывная волна выбила окна в здании. Однако по предварительным данным, жертв или пострадавших в области, к счастью, нет.

Сколько ракет сбили силы ПВО

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что воины Воздушного командования "Запад" успешно сбили 12 ракет, однако 9 из них – над Львовщиной.

Руководитель военной администрации области выразил благодарность нашим воинам, защищающим Украину на всех фронтах.

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