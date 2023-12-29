Во Львове попадание в жилой дом и возгорание одного из лицеев: есть пострадавшие

Во Львове, по предварительным данным, в результате ракетного удара произошло попадание в жилой дом, а также загорелся один из лицеев. Известно о пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, в одном из лицеев произошел пожар.

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"По предварительной информации, есть попадания в жилой дом во Львове. Есть пострадавшие. В одном из лицеев города начался пожар. Вероятно – из-за падения обломков ракеты", – написал Максим Козицкий.

Также мэр Лева Андрей Садовый сообщил, что информацию о попадании в дом и лицей – проверяют.

"Предварительная информация о попадании в жилой дом и возгорании одного из львовских лицеев. Проверяем", – написал он.

Обновление. По состоянию на 9:20 известно об 1 погибшем в результате атаки и 8 раненых. Информацию об этом подтвердил Садовый.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Также Андрей Садовый рассказал, что оккупанты повредили во Львове 3 школы и детский сад.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что в результате ракетной атаки поврежден дом на улице Хоткевича.

К слову, во Львове взрывы раздавались еще ночью во время атаки дронами. Тогда сообщали по меньшей мере десяти "Шахедов", атаковавших область. В самом городе возникло возгорание на объекте критической инфраструктуры.