Есть прилеты, – Терехов рассказал о ракетной атаке Харькова

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине 29 декабря 2022 года. К сожалению, не обошлось без прилетов. Их зафиксировали в Харькове, рассказал мэр.

Во время массированного ракетного удара враг атакует не только крылатыми ракетами из авиации и акватории Черного моря. Он еще выпускает ракеты типа С-300 по Харьковщине. В областном центре зафиксировали прилеты.

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Что известно о взрывах в Харькове

Мэр Харькова сообщил, что утром 29 декабря в городе прогремела серия взрывов.

Предварительно – прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие, информация пока уточняется,

– отметил Игорь Терехов.

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На всей территории Украины продолжается воздушная тревога. Оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию. Известно, что запуски ракет идут с территории Каспийского моря и акватории Черного моря. В Воздушных силах сообщили, что ракеты могут лететь в несколько волн. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии.