Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в интервью с российским правозащитником Марком Фейгиным обратил внимание на ситуацию под Изюмом. По его словам, мы перешли в небольшую контратаку, передает 24 канал.

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Они срывали наступление на Барвенково уже около недели. По логике россиян, они должны были зайти на дальние рубежи, окружить и отрезать нас. Вчера-сегодня пытались наступить, но наши их остановили и отбросили. Тогда продвинулись вперед и там наши укрепились,

– объясняет Арестович.

Он подчеркнул, что это наступление началось еще 4 апреля. И с тех пор наши отважные воины впервые остановили российских оккупантов на направлении главного удара.

"ВСУ их там контратаковали и оттеснили. Это с военной точки зрения дает признаки большого перелома на направлении главного удара. То есть они исчерпали возможности наступать и начали переходить в оборону. Конечно, им еще дают команду типа захватить любой ценой, но перелом уже обозначен", – убежден Арестович.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Российские захватчики пытаются одержать хоть какую-нибудь победу на Востоке нашего государства. украинские защитники и защитницы разрушают такие их коварные планы. Это подтверждает даже Пентагон. Украинская артиллерия срывает попытки россиян продвинуться на Донбассе. Речь идет, в частности, о форсировании врагом реки Северский Донец в Луганской области.

В целом с Харьковского направления слышны хорошие новости. Ведь россияне под давлением наших воинов собрались уходить с позиций. Ситуация выглядит похожей на ту, что была на Севере нашего государства. Российские войска поняли, что у них не получится оцепить и захватить Харьков.

Но россияне коварны и пытаются помешать действиям ВСУ. Напоследок решают сделать какие-то пакости, будто играют в игры. Поэтому российские захватчики взорвали три моста в Харьковской области, чтобы замедлить контрнаступление украинских военных. Сделали это, когда отступали.

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