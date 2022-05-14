Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю з російським правозахисником Марком Фейгіним звернув увагу на ситуацію під Ізюмом. За його словами, ми перейшли в маленьку контратаку, передає 24 канал.

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Вони зривали наступ на Барвінкове вже близько тижня. За логікою росіян, вони мали зайти на дальні рубежі, оточити й відрізати нас. Вчора-сьогодні намагалися наступити, але наші їх зупинили й відкинули. Тоді просунулись вперед і там наші укріпились,

– пояснює Арестович.

Він підкреслив, що цей наступ розпочався ще 4 квітня. І з того часу наші відважні воїни вперше зупинили російських окупантів на напрямку головного удару.

"ЗСУ їх там контратакували та відтіснили. Це з військового погляду дає ознаки великого перелому на напрямку головного удару. Тобто вони вичерпали можливості наступати й почали переходити в оборону. Звісно, їм ще дають команду типу захопити будь-якою ціною, але перелом вже означений", – переконаний Арестович.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Російські загарбники намагаються здобути хоч якусь перемогу на Сході нашої держави. Українські захисники та захисниці руйнують такі їхні підступні плани. Це підтверджує навіть Пентагон. Українська артилерія зриває спроби росіян просунутись на Донбасі. Йдеться, зокрема, про форсування ворогом річки Сіверський Донець на Луганщині.

Загалом з Харківського напрямку чути хороші новини. Адже росіяни під тиском наших воїнів зібрались відходити з позицій. Ситуація виглядає схожою на ту, що була на Півночі нашої держави. Російські війська зрозуміли, що у них не вийде оточити та захопити Харків.

Але росіяни підступні й намагаються завадити діям ЗСУ. Наостанок вирішують зробити якісь пакості ніби граються в ігри. Тому російські загарбники підірвали три мости у Харківській області, щоб сповільнити контрнаступ українських військових. Зробили вони це, коли відступали.

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