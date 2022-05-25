Есть разговоры, что в ближайшее время нас ожидает новый руководитель таможни – нардепка

В кулуарах Верховной Рады ведутся разговоры о том, что могут назначить нового руководителя Государственной таможенной службы Украины.

Это может произойти очень скоро. Об этом 24 канала эксклюзивно рассказала народная депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов Галина Васильченко.

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Так, на прошлой неделе на заседании комитета должен присутствовать руководитель таможни, однако он не явился – отбыл в командировку. Вместо него выступали его заместители.

Идут разговоры о том, что в ближайшее время нас ожидает новый руководитель таможни,

– сказала Васильченко.

Главная проблема таможни

Она также добавила, что когда в Украину приезжают представители из-за границы, то, прежде всего, они встречаются с представителями таможни.

"Очень хочется, чтобы они были "лицом" государства. Но здесь действительно много комплексных вопросов. Нельзя говорить, что все таможенники или все налоговики – плохие. Я точно знаю, что есть много людей и рядовых работников таможни, которые ответственны и заботятся о своей работе", – добавила нардепка.

Вместе с тем, по ее словам, есть огромная проблема с финансированием этой службы. Поэтому, прежде всего, нужно обеспечить их нормальными заработными платами, а потом уже эффективно контролировать, чтобы ни в коем случае не было коррупции.

"Однако по состоянию на сегодняшний день, когда отменены почти все таможенные, акцизные или налоговые платежи, в связи с полномасштабной войной, мы понимаем, что моменты коррупционных рисков снижены", - добавила она.

Что известно о действующем руководителе таможни

Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной таможенной службы на Вячеслава Демченко 5 ноября 2021 года.

Так, тогда правительство уволило с должности главы Гостаможслужбы Павла Рябикина, которого 4 ноября 2021 года Совет назначил на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ранее Демченко занимал должность начальника разведки Государственной пограничной службы.

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