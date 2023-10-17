Есть результаты в продвижении вперед: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский 17 октября провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В ходе заседания обсуждали продвижение Сил обороны Украины, а также удары по тылу российских оккупантов.

В ходе заседания Ставки президент заслушал доклады командующих. Президент выразил благодарность воинам, которые держат оборону на Востоке, где наступают россияне.

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Зеленский отметил удары по тылу россиян и продвижение ВСУ

"Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята!", – отметил президент.

Кроме того, Зеленский вспомнил об украинских военных, которые уничтожают логистику и базы оккупантов на нашей земле.

Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров – эффективное оружие, как мы и договаривались,

– сказал глава государства.

Также президент сообщил о продвижении украинских войск вперед, в результате штурмовых действий наших воинов. По словам Зеленского, это ключевые новости нашего государства.

"Ежедневно, еженедельно Украина именно нуждается в таких результатах. Ежедневно, еженедельно нужно сохранять инициативу. Я благодарю всех, кто именно так действует – каждый пройденный километр, каждая преодоленная линия обороны оккупанта – все это имеет значение. Постоянство наших результатов – это постоянство поддержки Украины миром", – заявил он.

Вызовов много: что еще обсудили во время Ставки

Президент рассказал, что во время заседания Ставки был заслушан доклад по защите берегов Черного моря, Дунайского региона.

Говорится о защите людей, портов и украинского экспорта от российских террористических атак.

Также Зеленский рассказал, что отдельно обсудили международную политику и имеющиеся изменения. Докладывали как чиновники, так и разведка.

"Вызовов много. Но какими бы ни были угрозы, наш ответ – это наша сила. Наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной. Помогать. Заботиться о тех, кто рядом. Найти свое место в общей работе народа – это важно", – резюмировал президент.