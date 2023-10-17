Під час засідання Ставки президент заслухав доповіді командувачів. Президент висловив подяку воїнам, які тримають оборону на Сході, де наступають росіяни.

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Зеленський відзначив удари по тилу росіян і просування ЗСУ

"Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Мар'їнка, Шахтарський напрямок. І Куп'янськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці!", – зазначив президент.

Крім того, Зеленський згадав про українських військових, які знищують логістику та бази окупантів на нашій землі.

Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам – ефективна зброя, як ми й домовлялися,

– сказав глава держави.

Також президент повідомив про просування українських військ вперед, внаслідок штурмових дій наших воїнів. За словами Зеленського, це ключові новини нашої держави.

"Щодня, щотижня Україна саме потребує таких результатів. Щодня, щотижня треба зберігати ініціативу. Я дякую всім, хто саме так діє – кожен пройдений кілометр, кожна подолана лінія оборони окупанта – усе це має значення. Постійність наших результатів – це постійність підтримки України світом", – заявив він.

Викликів багато: що ще обговорили під час Ставки

Президент розповів, що під час засідання Ставки була заслухана доповідь щодо захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону.

Мовиться про захист людей, портів та українського експорту від російських терористичних атак.

Також Зеленський розповів, що окремо обговорили міжнародну політику та наявні зміни. Доповідали як урядовці, так і розвідка також.

"Викликів багато. Але хоч би якими були загрози, наша відповідь – це наша сила. Наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною. Допомагати. Дбати про тих, хто поруч. Знайти своє місце у спільній роботі народу – це важливо", – резюмував президент.