Есть риск, что ракетно-авиационные удары будут усиливаться в ближайшие дни, – Рахманин

Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор оккупантам на земле, поэтому враг увеличил количество бомбардировок. Сергей Рахманин предположил, что в ближайшие дни российские военные могут ужесточить ракетно-авиационные удары.

Об этом член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности рассказал в эфире 24 каналу.

К теме Чернобаевка – юбилей: украинские защитники 10 раз разбили российских оккупантов

"Думаю, к большому сожалению, риск того, что ракетно-авиационные удары будут усиливаться в ближайшие дни, достаточно высок", – предположил депутат.

Победа Украины – неизбежна

Несмотря на постоянные жестокие действия оккупантов, победа Украины в войне против России неизбежна. Вопрос только по времени и цене, которую придется заплатить украинцам.

Впрочем, как заметил Рахманин, для того чтобы давать достойный отпор, нужно смотреть правде в глаза – все не так легко.

Какие бы проблемы у них (оккупантов – 24 канал) ни были: большое количество погибших, раненых, пленных, подорван морально-боевой дух – у них пока есть ресурс и много "железа", которое может убивать,

– отметил нардеп.

Как он добавил, следует помнить, что Россия готовилась воевать со всем миром на протяжении многих лет.

Рахманин рассказал о действиях России в войне против Украины: смотрите видео