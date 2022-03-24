Про це член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки розповів в ефірі 24 каналу.

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"Думаю, на превеликий жаль, ризик того, що ракетно-авіаційні удари будуть посилюватися найближчими днями, достатньо високий", – припустив депутат.

Перемога України – неминуча

Попри постійні жорстокі дії окупантів, перемога України у війні проти Росії неминуча. Питання лише у часі та ціні, яку доведеться заплатити українцям.

Втім, як зауважив Рахманін, для того, щоб давати гідну відсіч, треба дивитися правді у вічі – усе не так легко.

Які б проблеми у них (окупантів – 24 канал) не були: велика кількість загиблих, поранених, полонених, підірваний морально-бойовий дух – у них поки що є ресурс і багато "заліза", яке може вбивати,

– зазначив нардеп.

Як він додав, треба пам'ятати, що Росія готувалася воювати з усім світом протягом багатьох років.

Рахманін розповів про дії Росії у війні проти України: дивіться відео