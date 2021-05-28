При нем так же на государственных телеканалах рассказывали о том, что лучше прочная диктатура, чем демократия. Такое мнение в видеоблоге "VETERANO блог" высказал Леонид Остальцев.

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По его словам, у белорусов отбирают остатки свободы, их право выбора и самоопределения. Их дети будут расти в атмосфере тотального контроля КГБ, запрета на инакомыслие и с пониманием того, что парня или девушку 16 – 18 лет могут побить просто на улице и посадить в тюрьму на 3 года просто потому, что он или она скажет, что ему не нравится режим Лукашенко.

Мне жаль всех тех, кто этого не видит и не чувствует, ведь есть риск новой мировой войны,

– отметил Остальцев.

Он отметил, что предпосылкой войны является то, что демократии свободного мира продолжают быть импотентами в вопросах адекватного ответа на любые проявления террора и диктатуры.

История показала, как считает Остальцев, что толерантный подход к диктаторам – не действенный. Он лишь подталкивает их на еще большие зверства.

"Именно поэтому мы должны становится сильнее в военной и ракетной отрасли, и быть готовыми применять эту силу", – отметил журналист.

Выпуск видеоблога "VETERANO блог": смотрите видео

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