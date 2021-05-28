За його часів так само на державних телеканалах розповідали про те, що краще міцна диктатура, ніж демократія. Таку думку у відеоблозі "VETERANO блог" висловив Леонід Остальцев.

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За його словами, у білорусів відбирають залишки свободи, їхнє право вибору та самовизначення. Їхні діти зростатимуть в атмосфері тотального контролю КДБ, заборони на інакомислення та із розумінням того, що хлопця або дівчину 16 – 18 років можуть побити просто на вулиці і запроторити до в'язниці на 3 роки просто через те, що він або вона скаже, що йому не подобається режим Лукашенка.

Мені шкода всіх тих, хто цього не бачить і не відчуває, адже є ризик нової світової війни,

– наголосив Остальцев.

Він зауважив, що передумовою війни є те, що демократії вільного світу продовжують бути імпотентами в питаннях адекватної відповіді на будь-які прояви терору і диктатури.

Історія показала, як вважає Остальцев, що толерантний підхід до диктаторів – не є дієвим. Він лише підштовхує їх на ще більші звірства.

"Саме тому ми маємо ставати сильнішими у військовій і ракетній галузі, та бути готовими застосовувати цю силу", – зазначив журналіст.

Випуск відеоблогу "VETERANO блог": дивіться відео

Реакція світу на останні дії Лукашенка: коротко