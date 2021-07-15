Есть риски, – активист Синицын о "теневом" влиянии экс-министра Авакова

Верховная Рада 15 июля 2021 года поддержала отставку Арсена Авакова с поста главы Министерства внутренних дел. Многих до сих пор волнует вопрос, не оставит ли после себя мощное влияние многолетний глава МВД.

На вопрос в эфире 24 канала о том, есть ли риски, что Аваков останется "теневым министром", активист, экс-глава аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын ответил утвердительно.

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По словам эксперта, все указывает на определенную связь предполагаемого нового министра Дениса Монастырского и его предшественника Авакова. В частности то, что он был помощником действующего заместителя министра МВД Антона Геращенко, работал в институте, который с ним связывают.

Какие-то прогнозы (о независимости Монастырского – 24 канал) давать рано, об этом можно будет говорить месяца через 2 – 3,

– отметил Синицын.

"Поживем – увидим, если за него проголосуют, насколько Монастырский самостоятельный, независимый от Авакова и его людей", – подчеркнул активист.

Новый министр должен реформировать Нацполицию

Экс-глава аттестационной комиссии МВД отметил, что чтобы общественность, которая требовала отставки Авакова, приняла кандидатуру Монастырского на эту должность, последний должен запустить процесс реформирования Национальной полиции. Активист отметил, что статистика свидетельствует о провале реформы и критически низком уровне доверия украинцев к правоохранительным органам.

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"Хребет старой милицейской системы, которая досталась в наследство со времен Януковича или Кучмы, не был сломан. Следственный блок и криминальная полиция осталась фактически той же. Изменилось лишь название и таблички на кабинетах", – акцентировал Синицын.

Аваков сохранил старую систему

По его словам, вместо полноценной реформы в Украине сделали "фасадные" вещи вроде создания Патрульной полиции и сервисных центров МВД.

Система в целом реформирована не была и это самая большая "заслуга" Авакова, который старую систему сохранил и подмял под себя,

– отметил Синицын.

Он добавил, что общественности будет очень приятно, если Монастырскому хватит политической воли и "зеленого света" с Банковой на коренные, системные реформы. Этого украинцы требовали более 7 лет, со времени победы Майдана.

Синицын о возможной связи Монастырского с Аваковым: смотрите видео