На запитання в ефірі 24 каналу про те, чи є ризики, що Аваков залишиться "тіньовим міністром", активіст, ексголова атестаційної комісії МВС України Роман Сініцин відповів ствердно.

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За словами експерта, усе вказує на певний зв'язок ймовірного нового міністра Дениса Монастирського і його попередника Авакова. Зокрема те, що він був помічником чинного заступника міністра МВС Антона Геращенка, працював у інституті, який з ним пов'язують.

Якісь прогнози (щодо незалежності Монастирського – 24 канал) давати рано, про це можна буде говорити місяців за 2 – 3,

– зазначив Сініцин.

"Поживемо – побачимо, якщо за нього проголосують, наскільки Монастирський самостійний, незалежний від Авакова і його людей", – підкреслив активіст.

Новий міністр повинен реформувати Нацполіцію

Ексголова атестаційної комісії МВС наголосив, що аби громадськість, яка вимагала відставки Авакова, прийняла кандидатуру Монастирського на цю посаду, останній має запустити процес реформування Національної поліції. Активіст зауважив, що статистика свідчить про провал реформи та критично низький рівень довіри українців до правоохоронних органів.

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"Хребет старої міліцейської системи, яка дісталася у спадок з часів Януковича чи Кучми, не був зламаний. Слідчий блок і кримінальна поліція залишилася фактично тією самою. Змінилася лише назва і таблички на кабінетах", – акцентував Сініцин.

Аваков зберіг стару систему

За його словами, замість повноцінної реформи в Україні зробили "фасадні" речі на кшталт створення Патрульної поліції та сервісних центрів МВС.

Система в цілому реформована не була і це найбільша "заслуга" Авакова, який стару систему зберіг і підім'яв під себе,

– зауважив Сініцин.

Він додав, що громадськості буде дуже приємно, якщо Монастирському вистачить політичної волі та "зеленого світла" з Банкової на докорінні, системні реформи. Цього українці вимагали понад 7 років, з часу перемоги Майдану.

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