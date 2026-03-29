Есть серьезные поражения и пожар: дроны СБУ второй раз за неделю атаковали нефтетерминал "Усть-Луга"
- Украинские БПЛА вновь атаковали нефтетерминал в порту Усть-Луга.
- СБУ подчеркивает, что все нефтяные объекты России являются частью ВПК и финансируют войну против Украины.
Ночью 29 марта украинские беспилотники ударили по инфраструктуре нефтяного терминала порта "Усть-Луга". Произошло это уже второй раз за неделю
На объекте фиксируют серьезные повреждения и пожар. Об этом проинформировали в СБУ.
Что известно о последствиях удара?
Отмечается, что дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по Ленинградской области России.
Под прицелом был нефтяной терминал порта "Усть-Луга". В результате атаки на объекте вспыхнул пожар, там фиксируются серьезные разрушения.
Важно! "Усть-Луга" – ключевой морской порт РФ на Балтике. Через него осуществляется экспорт нефти, в том числе с использованием судов так называемого теневого флота.
В Службе безопасности также отметили, что все нефтяные объекты врага фактически являются частью российского ВПК и финансируют войну против Украины.
Россия заплатит высокую цену за свою агрессию,
– подчеркнул временно исполняющий обязанности главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара.
К слову, СБУ уже четыре раза за неделю атаковала нефтяную инфраструктуру врага. Предыдущие операции проводились во взаимодействии с ГУР, ССО, СБС и ГПСУ.
Удары фиксировали еще в одном важном нефтяном хабе. Речь идет о порту "Приморск" на Балтийском море.
Где еще в России было неспокойно в последнее время?
В ночь на 29 марта в Брянской области раздались взрывы, также активно работали средства противовоздушной обороны. Местные жители сообщали о необычных звуках и ярком свечении в небе.
Украинские силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский" на территории России, в результате чего там возник пожар. Кроме того, были поражены и другие военные и логистические объекты противника.
Также Силы обороны недавно атаковали завод "Промсинтез" в Чапаевске, применив ракеты FP-5 "Фламинго". Это предприятие производит компоненты для взрывчатых веществ, которые использует российская армия, а в результате удара произошел взрыв в производственной части завода.