События 22 июля вызвали волну протестов в Украине и критику со стороны Запада. Историк, дипломат и бывший народный депутат Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что не сомневался, что независимость НАБУ и САП будет возвращена.

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Что является первопричиной возникновения ситуации вокруг НАБУ и САП?

Бессмертный отметил, что таких шагов не нужно было делать.

Однако сейчас есть шанс не только вернуть (независимость антикоррупционных органов – 24 Канал), но и завершить реформу прокуратуры, двигаясь по этому пути,

– подчеркнул дипломат.

Также, по его словам, нужно укрепить статус и роль антикоррупционных органов.

"Чего критически не хватает – это парламентского контроля. Очень слабая политическая система, слабые политические силы, слабый политический контроль со стороны парламента. Все это выливается в очень неприятные процессы, свидетелями которых мы сейчас стали", – уверен бывший народный депутат.

К слову. Верховная Рада 31 июля рассмотрит законопроект № 13533 президента Украины, возвращающий независимость НАБУ и САП. Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос поддержал этот президентский законопроект.

В основе этого, по мнению Романа Бессмертного, проблема конфликта государственных структур между собой.

Бывший народный депутат отметил, что он, как человек, который работал в парламенте, в правительстве, понимает, в чем природа этого конфликта. Также он считает, что такие факты криминала создают повод для того, чтобы взрывались соответствующие процессы.

Напомним, что руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что подписание скандального закона №12414 было довольно странным. Однако Владимир Зеленский отреагировал довольно быстро, предложив новый законопроект, возвращающий к тому времени, которое было перед подписанием закона от 22 июля.

Клочок отметил, что "возникает риторический вопрос – для чего это все было", ведь Украина получила "немало негатива". Однако, по его мнению, то, что президент "быстро изменил свое решение" и вернулся к первоочередному формату, "очень хорошо", ведь он услышал общественное недовольство и критику.