Події 22 липня викликали хвилю протестів в Україні та критику з боку Заходу. Історик, дипломат та колишній народний депутат Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що не мав сумніву, що незалежність НАБУ та САП буде повернено.

До теми Новий законопроєкт Зеленського, реакція НАБУ та Заходу: усе про ситуацію щодо закону №12414

Що є першопричиною виникнення ситуації довкола НАБУ та САП?

Безсмертний наголосив, що таких кроків не потрібно було робити.

Однак нині маємо шанс не тільки повернути (незалежність антикорупційних органів – 24 Канал), але й завершити реформу прокуратури, рухаючись цим шляхом,

– підкреслив дипломат.

Також, за його словами, потрібно зміцнити статус і роль антикорупційних органів.

"Чого критично не вистачає – це парламентського контролю. Дуже слабка політична система, слабкі політичні сили, слабкий політичний контроль з боку парламенту. Все це виливається в дуже неприємні процеси, свідками яких ми нині стали", – впевнений колишній народний депутат.

До слова. Верховна Рада 31 липня розгляне законопроєкт № 13533 президента України, що повертає незалежність НАБУ і САП. Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтримав цей президентський законопроєкт.

В основі цього, на думку Романа Безсмертного, проблема конфлікту державних структур між собою.

Колишній народний депутат зазначив, що він, як людина, яка працювала в парламенті, в уряді, розуміє, в чому природа цього конфлікту. Також він вважає, що такі факти криміналу створюють привід для того, щоб вибухали відповідні процеси.

Нагадаємо, що керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що підписання скандального закону №12414 було досить дивним. Проте Володимир Зеленський відреагував доволі швидко, запропонувавши новий законопроєкт, що повертає до того часу, який був перед підписанням закону від 22 липня.

Клочок наголосив, що "постає риторичне питання – для чого це все було", адже Україна отримала "чимало негативу". Проте, на його думку, те, що президент" швидко змінив своє рішення" і повернувся до першочергового формату, "дуже добре", адже він почув суспільне невдоволення та критику.