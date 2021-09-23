Есть сигналы, что проводятся так называемые прививки "на вату", – Немчинов

Правоохранители расследуют все нарушения, связанные с вакцинацией от коронавируса. В частности людей прививают на "вату" – не вводят препарат в организм.

А саму вакцину потом выливают. Об этом в эфире 24 канала рассказал министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

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"Есть сигналы о том, что проводятся так называемые прививки "на вату", когда не осуществляется укол. Они все расследуются", – отметил он.

Министр добавил, что пока еще не встречался на практике с такими случаями. Впрочем, видел немало информации об этом в соцсетях.

Продолжатся рейды и проверки, – Немчинов об усилении карантина

Немчинов подтвердил, что соответствующие органы будут проводить рейды и проверки на соблюдение карантина. Такие поручения получили:

Государственная служба качества пищевых продуктов;

Национальная полиция.

И добавил, что также правительство инициировало криминализацию статей за подделку ковид-сертификатов. СБУ и Нацполиция провели ряд спецопераций по выявлению предприятий и физических лиц, которые занимались фальсификацией.

"Есть надежда, что Рада поддержит инициативу о криминализации таких нарушений. Я думаю, что туда попадут и фейковые справки о прививках", – подчеркнул министр Кабмина.

Немчинов об ответственности за нарушения, связанные с вакцинацией: видео

Усиление ответственности за подделку ковид-сертификатов: что известно

Правительство 22 сентября поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс для ужесточения ответственности за подделку документов о вакцинации против коронавируса.

Кабинет Министров предлагает оговаривать наказание в виде: