"Есть сложности": как регионы Украины готовятся к снегопадам

В Карпатах произошла настоящая зима. Горное село на Буковине замело снегом, а температура опустилась до 20 градусов мороза.

"Погода соответствует своей поре. Когда снег лежит, то так мороз не чувствуется", – написал глава Селятинской территориальной общины. Накануне он разместил соответственно фото.

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Сильный мороз утром зафиксировали также в высокогорье. На горе Поп Иван Черногорский, которая расположена на границе Закарпатья и Прикарпатья, температура опустилась до -16 градусов.

Из-за снегопада и резкого снижения температуры на 4 горных перевалах спасатели даже развернули мобильные пункты обогрева. Там можно согреться и выпить горячего чая. Трассы от снега расчищены. Однако на всякий случай на перевалах дежурит техника.

Некоторые регионы частично без света

Хуже ситуация с электроснабжением в регионах. Из-за сильного ветра 130 населенных пунктов остались без света. Большинство сел обесточило во Львовской области, 12 – в Ивано-Франковской.

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Представитель "Львовоблэнерго" Александр Горгут отметил, что "есть сложности, ведь нужно найти место повреждения линий". Если люди видят оборванный провод линии электропередачи, то туда не стоит приближаться и срочно сообщать в аварийные службы.

Это, как правило, между населенными пунктами. В полях и лесах. Бригадам приходится добираться до места аварийных ситуаций. Это может быть опять же налипание мокрого снега, короткие замыкания. Где-то упала ветка в следствие порыва ветра. Александр Горгут Представитель "Львовоблэнерго"

На Западе прогнозируют снегопады

Осадки синоптики также прогнозируют и 5 ноября. Будет снежить на Западе страны. Исполняющая обязанности отдела метеопрогнозов Львовского Гидрометцентра заверила, что снег еще медленно будет падать. Больше он будет наблюдаться на востоке территории Львовской области. Далее он будет идти с атмосферным фронтом.

Мы еще ожидаем следующий атмосферный фронт, который очень быстро к нам будет приближаться – 5 и 6 ноября. Он принесет мокрый снег, но это уже будет в умеренном количестве,

– подчеркнула Елена Смалюх.

Синоптики прогнозируют зиму мягкой. Средние показатели будут теплее нормы. Эпизодические вторжение холода будут, как и частые оттепели и чередование осадков, в виде снега и дождя.