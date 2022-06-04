Есть спад адреналина, но консолидированная проукраинская позиция Запада никуда не исчезла, – Подоляк

Украина в борьбе с российскими оккупантами получила поддержку всего цивилизованного мира. Несмотря на некоторый спад активности, Украина остается в повестке дня международных диалогов.

Партнеры Украины оказывают нам военную, политическую, экономическую и гуманитарную помощь, чтобы мы могли не только противостоять российским оккупантам, но и налаживать внутренние процессы.

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Поддержка Запада никуда не делась

Как сообщил советник руководителя Михаил Подоляк, несмотря на некоторое снижение активности страны Запада не изменили свою позицию в отношении войны России против Украины. Они будут оказывать нам всю возможную поддержку и увеличивать давление на россиян на международной арене.

Проукраинская консолидированная позиция никуда не делась. Практически во всех западных странах, включая Великобританию и США, в обществе максимально жесткая проукраинская позиция. Хотя после трех месяцев войны есть определенный спад адреналина,

– сказал Подоляк.

Также он добавил, что определенная часть европейского общества начала впадать в депрессию из-за желания вернуться в свое довоенное состояние, но эти надежды напрасны. Вернуться в эпоху, когда Россия не развязала войну в центре Европы, уже не получится ни у кого.

Кроме того, следует понимать, что российские кафиры потратили много денег на своих лоббистов в Европе, которые постепенно начинают отходить от шокового состояния и активно отстаивать интересы своих спонсоров.

"В Европе и Америке понимают, что война может быть затяжной, а это будет стоить для американской и европейской экономик отказаться от определенных привычных схем, по которым они работали, в частности, по энергетике. Часть бизнеса терпит прямые убытки", - добавил Подоляк.

Вместе с тем он подчеркнул, что все предложения о том, что "нужно чем-то перед Россией уступить", Украина даже не будет рассматривать, ведь какие-либо уступки лишь подтолкнут оккупантов к новым захватническим действиям.

Война России против Украины: последние события

Россияне на крыше своего посольства в Германии установили шпионскую антенну , которую обнаружили спецслужбы. Поэтому все немецкие дипломаты, имеющие отношение к вопросам безопасности, должны были переехать на другое место работы.

Приграничные районы Сумщины снова оказались под обстрелами . Враг применил ракеты, мины и сбросил две самодельные бомбы.

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