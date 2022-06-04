Партнери України надають нам військову, політичну, економічну та гуманітарну допомогу, щоб ми могли не лише протистояти російським окупантам, а й налагоджувати внутрішні процеси.

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Підтримка Заходу нікуди не поділася

Як повідомив радник керівника Михайло Подоляк, попри деяке зниження активності країни Заходу не змінили своєї позиції щодо війни Росії проти України. Вони надаватимуть нам усю можливу підтримку, а також збільшуватимуть тиск на росіян на міжнародній арені.

Проукраїнська консолідована позиція нікуди не поділася. Практично у всіх західних країнах, включаючи Велику Британію та США, у суспільстві максимально жорстка проукраїнська позиція. Хоча після трьох місяців війни є певний спад адреналіну,

– сказав Подоляк.

Також він додав, що певна частина європейського суспільства почала впадати в депресію через бажання повернутися до свого довоєнного стану, але ці надії марні. Повернутися в епоху, коли Росія не розв'язала війну в центрі Європи, вже не вийде ні в кого.

Окрім того, варто розуміти, що російські окупанти витратили багато грошей на своїх лобістів у Європі, які поволі починають відходити від шокового стану та активно відстоювати інтереси своїх спонсорів.

"В Європі та Америці розуміють, що війна може бути затяжною, а це буде коштувати для американської та європейської економік відмовитися від певних звичних схем, за якими вони працювали, зокрема, з енергетики. Частина бізнесу зазнає прямих збитків", – додав Подоляк.

Разом з тим він підкреслив, що усі пропозиції про те, що "потрібно чимось перед Росією поступитися", Україна навіть не розглядатиме, адже будь-які поступки лише підштовхнуть окупантів до нових загарбницьких дій.

Війна Росії проти України: останні події

Росіяни на даху свого посольства у Німеччині встановили шпигунську антену, яку виявили спецслужби. Через це усі німецькі дипломати, які мають стосунок до безпекових питань, мусили переїхати на інше місце роботи.

Прикордонні райони Сумщини знову опинилися під обстрілами. Ворог застосував ракети, міни та скинув дві саморобні бомби.

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