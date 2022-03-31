Есть страны, которые в лицо говорят одно, а делают другое, – Ермак о помощи Запада

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Украина четко видит, кто на сегодня является друзьями для нас, а у кого двойные интересы.

Об этом он заявил в интервью для телемарафона на канале "Рада", сообщает 24 канал.

К теме Сломают за 2 – 3 суток, – в МВД сказали, какая страна может стать следующей жертвой после Украины

Ермак говорит, что четко понятно на сегодня, кто является друзьями для Украины, ведь видно:

как принимают наших беженцев,

какое отношение к Украине,

как эти страны отвечают на наши запросы.

На сегодня есть страны, к которым мы звоним и уже через два часа мы имеем определенный результат. А есть страны, которые в лицо говорят одно, а делают другое,

– заявил Андрей Ермак.

Руководитель ОП добавил, что пока это не является аргументом, чтобы ссориться, потому что каждая страна отстаивает свои инстеренсы, но это надо понимать на будущее.

"Владимир Зеленский является человеком, который всем – от президента США до других партнеров – откровенно говорит, что происходит в Украине. И если мы видим двойные стандарты – мы об этом говорим", – подытожил Ермак.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что украинцы не должны погибать из-за того, что некоторые государства не могут найти в себе смелость передать необходимое оружие. По его словам, страх всегда делает соответственными.

Актуальное видео – Потери врага по состоянию на утро 31 марта