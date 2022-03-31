Про це він заявив у інтерв’ю для телемарафону на каналі "Рада", повідомляє 24 канал.

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Єрмак каже, що чітко зрозуміло на сьогодні, хто є друзями для України, адже видно:

як приймають наших біженців,

яке ставлення до України,

як ці країни відповідають на наші запити.

На сьогодні є країни, до яких ми телефонуємо і вже за дві години ми маємо певний результат. А є країни, які в обличчя говорять одне, а роблять інше,

– заявив Андрій Єрмак.

Керівник ОП додав, що наразі це не є аргументом, щоб сваритися, бо кожна країна відстоює свої інстеренси, але це треба розуміти на майбутнє.

"Володимир Зеленський є людиною, яка всім – від президента США до інших партнерів – відверто говорить, що відбувається в Україні. І якщо ми бачимо подвійні стандарти – ми про це говоримо", – підсумував Єрмак.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що українці не повинні гинути через те, що деякі держави не можуть знайти у собі сміливість передати необхідну зброю. За його словами, страх завжди робить співвідповідальними.

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