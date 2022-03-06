Есть страны, которые пытаются усидеть на двух стульях и помогают России обойти санкции, – Кулеба

Россия выдыхается в войне против Украины из-за жестоких санкций Запада. К сожалению, есть страны, которые пытаются "усидеть на двух стульях".

Все это происходит на украинской крови

Украина вместе с партнерами пытается добиться полной изоляции России, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. Но, по его словам, есть страны, помогающие врагу.

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Украинский министр заявил, что есть государства, которые поддерживают Украину и вместе с тем ведут бизнес с Россией и даже помогают обойти санкции.

"Не буду скрывать, что есть среди государств и международных компаний и те, кто пытается усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны поддерживать Украину, а с другой стороны продолжать делать бизнес с Россией или помогать ей тем или иным образом обходить санкции", – заявил Кулеба.

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Министр обещает публикацию списка стран и компаний, помогающих России.

Все это происходит на украинской крови, цене нашей крови, цене наших страданий. И мы сегодня в течение дня будем публично выходить с названиями конкретных компаний о том, что они делают и каким образом за наш счет пытаются все еще заработать деньги из России,

– сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что в списке будут компании и страны, "которые вас удивят, но, к сожалению, такова суровая правда".

Глава МИД заявил, что Украина не в той ситуации, "чтобы молчать и помогать правительствам и определенным компаниям скрывать свою бизнес активность".

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