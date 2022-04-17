Есть угроза диверсий на Северском направлении – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты могут устроить определенные диверсии на Северском направлении. Вооруженные Силы Украины знают об этом и готовы реагировать.
Представители Генерального штаба Вооруженных Сил Украины предполагают, что российские оккупанты могут использовать диверсионно-разведывательные группы на Северском направлении (Черниговщина).
Важно Какая ситуация на фронте 17 апреля: возведение Генштаба по всем направлениям
Есть другие возможные угрозы
Кроме этого, оккупанты могут запустить ракеты по военной и гражданской инфраструктуре.
На Северском направлении сохраняется вероятность применения противником диверсионно-разведывательных групп и нанесения ракетных ударов с территории российской федерации по элементам военной и гражданской инфраструктуры нашего Государства,
– отмечают в Генштабе.
Вооруженные Силы готовы оперативно реагировать на любые возможные провокации.
Важно – Потери врага на 17 апреля: смотрите видео