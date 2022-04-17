Есть угроза диверсий на Северском направлении – Генштаб

Российские оккупанты могут устроить определенные диверсии на Северском направлении. Вооруженные Силы Украины знают об этом и готовы реагировать.

Представители Генерального штаба Вооруженных Сил Украины предполагают, что российские оккупанты могут использовать диверсионно-разведывательные группы на Северском направлении (Черниговщина).

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Кроме этого, оккупанты могут запустить ракеты по военной и гражданской инфраструктуре.

На Северском направлении сохраняется вероятность применения противником диверсионно-разведывательных групп и нанесения ракетных ударов с территории российской федерации по элементам военной и гражданской инфраструктуры нашего Государства,

– отмечают в Генштабе.

Вооруженные Силы готовы оперативно реагировать на любые возможные провокации.

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