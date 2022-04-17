Представники Генерального штабу Збройних Сил України припускають, що російські окупанти можуть використати диверсійно-розвідувальні групи на Сіверському напрямку (Чернігівщина).

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Є інші можливі загрози

Окрім цього, окупанти можуть запустити ракети по військовій та цивільній інфраструктурі.

На Сіверському напрямку зберігається імовірність застосування противником диверсійно-розвідувальних груп та завдання ракетних ударів з території російської федерації по елементах військової та цивільної інфраструктури нашої Держави, – зазначають у Генштабі.

Збройні Сили України готові оперативно реагувати на будь-які можливі провокації.

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