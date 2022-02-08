Есть угроза новых военных маневров, – Макрон о давлении на международное сообщество из-за России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что войска России оказывают давление на международное сообщество. В настоящее время существует угроза новых военных маневров. Об этом он говорил и главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом Макрон сообщил на брифинге после встречи с президентом Зеленским в Киеве. Россия наращивает войска у украинских границ и на оккупированных территориях Украины.

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Давление на международное сообщество осуществляет Кремль, – Макрон

Сегодня есть военное давление на границах, в частности угроза новых военных маневров,

– сказал Макрон.

Французский президент подчеркнул, что своими действиями Кремль оказывает давление на международное сообщество. Об этом Макрон сказал и президенту России Владимиру Путину на встрече в Москве 7 февраля.

Макрон заверил Украину в поддержке

Отметим, что Макрон на встрече с Зеленским заверил в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Также французский президент призвал украинских граждан не реагировать на провокации, потому что их цель – исключительно дестабилизировать ситуацию.

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О чем договорились президенты Франции и Украины:

Макрон пообещал передать Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Эти средства используют для стабилизации украинской экономики.

Украина и Франция подписали соглашение о сотрудничестве между Укрборонпромом и французской стороной.

Президенты договорились о привлечении Франции к общим экономическим и инфраструктурным проектам.

Политики обсудили переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности – нормандский формат.

Смотрите брифинг Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона: