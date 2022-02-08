Про це Макрон повідомив під час брифінгу після зустрічі з президентом Зеленським у Києві. Росія нарощує війська біля українських кордонів та на окупованих територіях України.
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Тиск на міжнародну спільноту здійснює Кремль, – Макрон
Сьогодні є військовий тиск на кордонах, зокрема загроза нових військових маневрів,
– сказав Макрон.
Французький президент наголосив, що своїми діями Кремль створює тиск на міжнародну спільноту. Про це Макрон сказав і президенту Росії Володимиру Путіну на зустрічі у Москві 7 лютого.
Макрон запевнив Україну у підтримці
Зазначимо, що Макрон під час зустрічі з Зеленським запевнив у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Також французький президент закликав українських громадян не реагувати на провокації, адже їхня мета – виключно дестабілізувати ситуацію.
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Про що домовились президенти Франції та України:
- Макрон пообіцяв передати Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Ці кошти використають для стабілізації української економіки.
- Україна та Франція підписали угоду про співпрацю між Укроборонпромом та французькою стороною.
- Президенти домовились про залучення Франції до спільних економічних та інфраструктурних проєктів.
- Політики обговорили перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема – нормандський формат.
Дивіться брифінг Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона: