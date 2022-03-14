Есть угроза высадки морского десанта России на одесское побережье, – глава ОВА
14 марта 2022 , 21:47Читати новину українською
Источник:Одесская ОВА
Российские оккупанты могут совершить агрессию еще на одном направлении. Есть угроза высадки десанта врага на одесское побережье.
Все что увидит враг – дно Черного моря
Об угрозе высадки российского десанта заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко. Он заверил, что украинские военнослужащие готовы к этому.
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Марченко заверил: все что увидит враг в случае нападения – дно Черного моря.К сведению. О намерении орков взорвать десант в Одессе также заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов. Ранее оккупанты якобы отложили атаку с моря из-за плохой погоды.
Глава Одесской ОВА также заявил, что в области 14-го марта – все спокойно.
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