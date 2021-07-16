Есть вопросы к 3 министрам, – Разумков намекнул на изменения в правительстве

Дмитрий Разумков рассказал, что он действительно имеет вопросы к как минимум 3 министрам. Их фамилии политик не назвал.

Глава Верховной Рады на брифинге 16 июля прокомментировал возможные изменения в правительстве. Он заверил, что сейчас министров точно не будут отправлять в отставку.

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Разумков о вероятной отставке министров

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что некоторых министров можно отнести к числу тех, кто неплохо выполняет свою работу. Однако к некоторым "вопросы и у меня, и у народных депутатов".

Будут ли они выноситься на отставку, посмотрим. Сейчас – точно нет. В летний период времени это вряд ли возможно сделать, если объективно. А осенью – посмотрим,

– сказал Разумков.

Он также подтвердил, что имеет вопросы о выполнении работы как минимум к 3 членам правительства. Однако конкретные имена отказался называть. Сказал только, что "как минимум к трем".

Что предшествовало заявлению Дмитрия Разумкова