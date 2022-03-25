Есть возможность обменивать военных, но пока не решили вопрос в отношении гражданских, – Верещук

Украина активно работает над обменом пленными. Каждый украинский военный и гражданские должны оказаться дома.

Украина уже провела первый обмен пленными с оккупантами. Он состоялся в формате 10 на 10 военных и 11 россиян на 19 украинцев.

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Дальнейшие обмены

Как рассказала Ирина Верещук, работа над дальнейшими обменами активно продолжается.

У нас есть возможность обменивать военных, но пока не решен вопрос, что делать с гражданскими: городскими главами, журналистами, активистами,

– сказала она.

Проблема заключается в том, что гражданские фактически находятся в заложниках, а Украина не может брать российских заложников для обмена. Из-за этого российская сторона думает о своем ответе, который пришлет "Красному Кресту".

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