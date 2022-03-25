Україна вже провела перший обмін полоненими з окупантами. Він відбувся у форматі 10 на 10 військових та 11 росіян на 19 українців.

Читайте також Росія більше не контролює Херсон, – ЗМІ

Подальші обміни

Як розповіла Ірина Верещук, робота над подальшими обмінами активно триває.

В нас є можливість обмінювати військових, але наразі не вирішено питання, що робити з цивільними: міськими головами, журналістами, активістами,

– сказала вона.

Проблема полягає у тому, що цивільні фактично є у заручниках, а Україна не може брати російських заручників для обміну. Через це російська сторона думає про свою відповідь, яку надішле "Червоному Хресту".

Дивіться також – Тисячі людей вийшли на мітинг за Україну у Варшаві