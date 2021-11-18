Есть высокий риск дестабилизации на Донбассе зимой, – Запад и разведка Минобороны
Источник:"РБК-Украина"
Из-за активного передвижения российской армии вдоль украинской границы западные партнеры предупредили Киев о высоком риске дестабилизации со стороны Москвы. Об этих угрозах известно и разведке Минобороны. Вероятно, к эскалации государство-агрессор прибегнет уже этой зимой.
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала изданию, что эти выводы основаны не только на информации о количестве российских войск вдоль украинской границы.
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Зимой возможно обострение на востоке
Риск более глубокого российского вторжения существует постоянно, различается лишь степень вероятности такого вторжения,
– подчеркнула Маляр.
Замминистра добавила, что Россия ведет против Украины войну без правил, подрывая как снаружи, так и изнутри. Поэтому почти всегда есть высокий уровень внутренней дестабилизации и подрывной активности со стороны страны-агрессора.
Сейчас информация главного управления разведки Минобороны совпадает с данными стран-партнеров. Речь идет о высокой вероятности дестабилизации ситуации в Украине этой зимой.
Запад обеспокоен ситуацией
Источник издания в кругах западных дипломатов отметил, что о мотивах России всегда очень трудно догадаться, поэтому есть поводы для беспокойства.
Изображения, которые доступны даже из открытых источников, четко показывают, что происходит необычная концентрация вблизи границ российской техники,
– пояснил собеседник.
У украинской границы размещены российские танки, артиллерия, бронетехника, а также другое вооружение и подразделения, которые очень боеспособны.
Как Запад сдерживает агрессию России: что известно
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Запад совместно работают над планом сдерживания агрессии со стороны России. Речь идет не об "опасениях", а о вполне реалистичной оценке угроз.
- Сейчас идет работа над комплексным трехуровневым планом. Он предусматривает дипломатический, экономический и военно-оборонительный уровни.