Есть высокий риск дестабилизации на Донбассе зимой, – Запад и разведка Минобороны

Из-за активного передвижения российской армии вдоль украинской границы западные партнеры предупредили Киев о высоком риске дестабилизации со стороны Москвы. Об этих угрозах известно и разведке Минобороны. Вероятно, к эскалации государство-агрессор прибегнет уже этой зимой.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала изданию, что эти выводы основаны не только на информации о количестве российских войск вдоль украинской границы.

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Зимой возможно обострение на востоке

Риск более глубокого российского вторжения существует постоянно, различается лишь степень вероятности такого вторжения,

– подчеркнула Маляр.

Замминистра добавила, что Россия ведет против Украины войну без правил, подрывая как снаружи, так и изнутри. Поэтому почти всегда есть высокий уровень внутренней дестабилизации и подрывной активности со стороны страны-агрессора.

Сейчас информация главного управления разведки Минобороны совпадает с данными стран-партнеров. Речь идет о высокой вероятности дестабилизации ситуации в Украине этой зимой.

Запад обеспокоен ситуацией

Источник издания в кругах западных дипломатов отметил, что о мотивах России всегда очень трудно догадаться, поэтому есть поводы для беспокойства.

Изображения, которые доступны даже из открытых источников, четко показывают, что происходит необычная концентрация вблизи границ российской техники,

– пояснил собеседник.

У украинской границы размещены российские танки, артиллерия, бронетехника, а также другое вооружение и подразделения, которые очень боеспособны.

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