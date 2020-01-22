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      Есть большая опасность, – адвокат семей Небесной Сотни о назначении Бабикова

      Что это было? 22 Читати новину українською

      О скандальных кадровых назначениях в Государственном бюро расследований, когда Бюро получит постоянное руководство и как вернуть доверие украинцев к важному правоохранительному органу – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказала адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

      О назначении эксдепутата Януковича

      – Он (Александр Бабиков, – 24 канал) непосредственно участвовал в заседаниях по отводу и обжалованию определенных решений суда по делу Януковича. Он воспринимался судебной и правоохранительной системой как защитник в понимании Уголовно-процессуального кодекса. Я не знаю, работал ли Бабиков непосредственно в деле госизмены, которое, собственно, ассоциируют как дело Януковича.

      Читайте также: Адвокат Януковича в ГБР не будет заниматься делами Майдана

      – Бабиков сейчас является заместителем председателя в Государственном бюро расследований. А ГБР осуществляет следствие по делам, где Янукович продолжает быть подозреваемым. Вопрос в том, если человек был в позиции защиты в одном и том же уголовном деле, он не может встать на позицию обвинения.

      Что известно о назначении ексадвоката Януковича заместителем директора ГБР?
      20 января Александра Бабикова назначили первым заместителем директора ГБР. Ранее он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича.

      По словам нардепа Светланы Устиновой, Бабиков заранее знал, что выиграет этот конкурс, и поэтому 28 декабря 2019 года написал заявление о том, что хочет сложить свои полномочия адвоката.

      В ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что Бабикова нельзя назначать в ГБР по причине конфликта интересов, ведь адвокат может заниматься делами преступлений против Майдана.

      В свою очередь и. о. руководителя ГБР Ирина Венедиктова уверяла, что никакого конфликта интересов не будет. Поскольку подразделение по делам Майдана подчинено исключительно директору ГБР.

      – В законе о противодействии коррупции предусмотрено, что лица, которые осуществляют государственное управление, в том числе и директор ГБР, обязаны не допустить конфликт интересов. А если он уже возник – решать. Фактически, конфликт интересов, который сейчас есть, спровоцирован этим назначением Бабикова. Чтобы его избежать, надо у бывашего адвоката Януковича убрать функцию первого заместителя, а этого уже никто не сделает, потому что так решили.

      Олександр Бабіков ДБР
      Александр Бабиков

      – Я говорила с руководством ГБР. Позиция Ирины Венедиктовой была очень странной. Она отметила, что этот вопрос ставился комиссии, но они не увидели конфликта интересов, ведь Бабиков не личный адвокат Януковича, а просто ознакомился с делом. Это юридический нонсенс. Есть Уголовно-процессуальный кодекс, в котором указано, кто такой защитник и каковы его функции. Я собрала пакет документов, подтверждающих конкретные дела и заседания, в которых Бабиков участвовал. Однозначно известно, что он таки был защитником Януковича. То, что это было неизвестно – неправда.

      Ірина Венедіктова ДБР
      Ирина Венедиктова

      О расследовании дел Майдана

      – Потерпевшие требуют, чтобы было увольнение Александра Бабикова. Здесь есть большая опасность, потому что сам Янукович и другая команда защиты сейчас ни одного возмущения не выражает, но пройдет время и будут все основания говорить, что следствие было необъективным. Почему? Потому что адвокат Януковича, который владел адвокатской тайной, знал стратегию защиты, знал все материалы, о которых говорил ему клиент, работает теперь на обвинение.

      В какой момент они это используют – я не знаю. Но это точно будет использовано, и это станет специально созданной ситуацией, которая дает возможность Януковичу избежать, смягчить или говорить о необъективное расследования.

      Віктор Янукович
      Виктор Янукович

      – Я буду максимум защищать пострадавших от того, что может произойти. А произойти может, из того, что мы сейчас видим, диаметральный разворот и правовая переоценка этих событий. Я имею в виду, что позиция подзащитного первого заместителя председателя ГБР была в том, что все, что происходило в течение 2013 – 2014 года, это был государственный переворот и массовые беспорядки. Соответственно, эти люди, которые являются моими клиентами, они, мол, совершали преступления.

      О конкурсе на должность руководителя ГБР

      – Насколько мне известно, до 27 января Верховная Рада должна делегировать своих представителей в конкурсную комиссию. Однако, этого не произойдет, потому что уже не будет сессии. В последний сессионный день, когда схватились, что этого не сделано, пытались сделать комитет, согласовать представителей, проголосовать. Такой был нереалистичный план. То есть, все либо специально дотянули до этого момента, либо забыли.

      Важно: "Это искусственный конкурс и политические договоренности": как адвокат Януковича стал заместителем председателя ГБР

      – Это уже будет точно происходить не во время, предусмотренное законом. Соответственно, опять будут основания говорить о нарушении комиссии. Не знаю, каким образом успеют президент и Кабмин подать своих представителей. Если не ошибаюсь, нужно пять голосов для того, чтобы принимать решения. На самом деле, это может затянуться минимум на несколько месяцев.

      Больше – смотрите в программе.

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      Автор: Евгения Моторевская, Сергей Лещенко
      Теги: Новости Украины Расследования Небесная Сотня Виктор Янукович Государственное бюро расследований Революция достоинства Ирина Венедиктова Что это было?
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