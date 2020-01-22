Є велика небезпека, – адвокатка родин Небесної Сотні про призначення Бабікова

Про скандальні кадрові призначення в Державному бюро розслідувань, коли Бюро отримає постійне керівництво та як повернути довіру українців до важливого правоохоронного органу – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповіла адвокатка сімей Небесної сотні Євгенія Закревська.

Про призначення ексдепутата Януковича

– Він (Олександр Бабіков, – 24 канал) безпосередньо брав участь у засіданнях щодо відводу та оскарження певних рішень суду у справі Януковича. Він сприймався судовою і правоохоронною системою як захисник у розумінні Кримінально-процесуального кодексу. Я не знаю, чи працював Бабіков саме у справі держзради, яку, власне, єдину асоціюють як справу Януковича.

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– Бабіков зараз є заступником голови у Державному бюро розслідувань. А ДБР здійснює слідство у справах, де Янукович продовжує бути підозрюваним. Питання в тому, якщо людина була в позиції захисту в одній і тій же кримінальній справі, вона не може стати на позицію обвинувачення.

Що відомо про призначення ексадвоката Януковича заступником директора ДБР?20 січня Олександра Бабікова призначили першим заступником директора ДБР. Раніше він працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала інтереси експрезидента Віктора Януковича.



За словами нардепки Світлани Устінової, Бабіков наперед знав, що виграє цей конкурс, і тому 28 грудня 2019 року написав заяву про те, що хоче скласти свої повноваження адвоката.



В ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що Бабікова не можна призначати до ДБР через конфлікт інтересів, адже адвокат може займатися справами злочинів проти Майдану.



У свою чергу в. о. керівника ДБР Ірина Венедіктова запевняла, що жодного конфлікту інтересів не буде. Оскільки підрозділ у справах Майдану підпорядковано винятково директору ДБР.

– У законі про протидію корупції передбачено, що особи, які здійснюють державне управління, зокрема й директор ДБР, зобов'язані не допустити конфлікт інтересів. А якщо він вже виник – розв'язувати. Фактично, конфлікт інтересів, який зараз є, спровокований цим призначенням Бабікова. Щоб його уникнути, треба у ексадвоката Януковича прибрати функцію першого заступника, а цього вже ніхто не зробить, бо так вирішили.



Олександр Бабіков

– Я говорила з керівництвом ДБР. Позиція пані Ірини Венедіктової була дуже дивною. Вона зазначила, що це питання ставилось комісії, але вони не побачили там конфлікту інтересів, адже Бабіков не особистий адвокат Януковича, а просто ознайомився зі справою. Це юридичний нонсенс. Є Кримінально-процесуальний кодекс, у якому зазначено хто такий захисник і які його функції. Я зібрала пакет документів, які підтверджують конкретні справи та засідання, у яких Бабіков брав участь. Однозначно відомо, що він таки був захисником Януковича. Те, що це було невідомо – неправда.



Ірина Венедіктова

Про розслідування справ Майдану

– Потерпілі вимагають, щоб було звільнення Олександра Бабікова. Тут є велика небезпека, тому що сам Янукович та інша команда захисту зараз жодного обурення не висловлює, але пройде час і будуть всі підстави говорити, що слідство було необ'єктивним. Чому? Тому що адвокат Януковича, який володів адвокатською таємницею, знав стратегію захисту, знав всі матеріали, про які говорив йому клієнт, працює тепер на обвинувачення.

В який момент вони це використають – я не знаю. Але це точно буде використано, і це стане спеціально створеною ситуацією, яка дає можливість Януковичу уникнути, пом'якшити або говорити про необ'єктивне розслідування.



Віктор Янукович

– Я буду максимум захищати потерпілих від того, що може відбутись. А відбутись може, з того, що ми зараз бачимо, діаметральний розворот і правова переоцінка цих подій. Я маю на увазі, що позиція підзахисного першого заступника голови ДБР була в тому, що все, що відбувалось протягом 2013 – 2014 року, це був державний переворот і масові безлади. Відповідно, ці люди, які є моїми клієнтами, вони, мовляв, скоювали злочини.

Про конкурс на посаду керівника ДБР

– Наскільки мені відомо, до 27 січня Верховна Рада мала делегувати своїх представників в конкурсну комісію. Однак, цього не відбудеться, тому що вже не буде сесії. В останній сесійний день, коли схопилися, що цього не зроблено, намагалися зробити комітет, погодити представників, проголосувати. Такий був нереалістичний план. Тобто, всі або спеціально дотягнули до цього моменту, або забули.

Важливо: "Це штучний конкурс і політичні домовленості": як адвокат Януковича став заступником голови ДБР

– Це вже буде точно відбуватися не в час, передбачений законом. Відповідно, знову будуть підстави говорити про порушення комісії. Не знаю, яким чином встигнуть президент і Кабмін подати своїх представників. Якщо не помиляюся, потрібно п'ять голосів для того, щоб приймати рішення. Насправді, це може затягнутися щонайменше на кілька місяців.

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