Есть ли у Владимира Кличко политическое будущее: мнение политолога

О том, имеет ли шансы Владимир Кличко пройти в Раду, о команде "Голоса" Вакарчука, актерах в составе "Слуги народа" и логотипе их партии – об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Алексей Минаков.

Политическая карьера Кличко

– Слухи, что братья Кличко уйдут в политику действительно есть. У них есть время, чтобы представить себя обществу и повести партию "Удар" на парламентские выборы.

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– Все предпосылки у Владимира есть – собственная успешная история, высокая узнаваемость и ему не надо достукиваться до каждого украинца.

– Виталий Кличко, несмотря на то, что мы знаем все насмешки в социальных сетях, отношение к нему нормальное как к мэру Киева. Также у него есть высокий уровень доверия.

– Украинцы видели, что если экс-боксер может справляться с ответственной должностью, то и его брат может быть депутатом. В общем, это тренд на новые лица и на лидеров, которые не в политике и имеют высокую узнаваемость.

Рейтинги "Голоса" Вакарчука

– Есть несколько предпосылок для старта политической кампании. Первая – это то, что он перетащил интригу на президентских. Вторая – во время президентской кампании он призывал голосовать "не по-приколу" и это все запомнили.

– Фактически, это голосовать не за Владимира Зеленского, а украинцы не прислушались к совету музыканта. То есть, таким образом он показал, что выбор 73% украинцев якобы неправильный. Это тормозящий фактор.

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– Однако Святослав Вакарчук представил своих первых пять человек в списке, в отличие от "Слуги народа". И мы их знаем, они действительно имеют отношение к политике. Они новые лица, но при этом они проявляют общественную активность.

– Также правильная позиция, которую он озвучил, что в его партии не будет действующих депутатов. Это очень важный момент, потому что были слухи, что группа еврооптимистов – Мустафа Найем, Светлана Залищук – рассчитывали войти в партию Вакарчука.

– Ключевая миссия Святослава Вакарчука – это изменить политический класс, обновить его, провести новые лица в Верховную Раду.

Друзья Зеленского в политике

– Обидно осознавать, что Владимир Зеленский до выборов критиковал Петра Порошенко за кумовство в политике, а теперь и сам назначает на должности своих друзей. Худшим является то, что такие люди могут быть некомпетентны в той или иной сфере, в которой им предстоит работать.

– Мы видим, что половина Администрации Президента имеют отношение либо к "Кварталу 95", либо к сериалу "Слуга народа". К примеру, Иван Баканов, которого назначили заместителем председателя СБУ, не имеет никакого опыта в новой для него сфере государственного управления.



Вся президентская рать: кого назначил Владимир Зеленский

Логотип "Слуги народа"

– Нет ничего удивительного, что мужчина на логотипе партии "Слуга народа" похож на героя из сериала Василия Голобородько. Владимир Зеленский всегда старался эмоционально привязать себя к своему экранному персонажу.

– Даже на предвыборном сайте Владимира Зеленского в президентской гонке была фотография из сериала. В день инаугурации новый президент вел себя, как Василий Голобородько, когда пытался поставить в позицию Верховную Раду и дать на орехи правительству.



Логотип "Слуги народа"

– В публичной плоскости команда Зеленского продолжает уверять, что Владимир Зеленский и его экранный персонаж – это разные люди. Однако, большинство людей все равно на подсознательном уровне переносят положительные качества Голобородько на нового президента.