Чи є у Володимира Кличка політичне майбутнє: думка політолога

Про те, чи має шанси Володимир Кличко пройти у Раду, про команду "Голосу" Вакарчука, акторів у складі "Слуги народу" та лого їхньої партії – про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олексій Мінаков.

Політична кар'єра Кличків

– Чутки, що брати Клички підуть до політики справді є. У них є час, щоб презентувати себе суспільству і повести партію "Удар" на парламентські вибори.

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– Усі передумови у Володимира є – власна успішна історія, висока впізнаваність і йому не треба достукуватися до кожного українця.

– Віталій Кличко, попри те, що ми знаємо всі насмішки у соціальних мережах, відношення до нього нормальне як до мера Києва. Також у нього є високий рівень довіри.

– Українці бачили, що якщо екс-боксер може справлятися з відповідальною посадою, то і його брат може бути депутатом. Загалом, це тренд на нові обличчя і на лідерів, які не були у політиці та мають високу впізнаваність.

Рейтинги "Голосу" Вакарчука

– Є кілька передумов для старту політичної кампанії. Перша – це те, що він перетягнув інтригу на президентських. Друга – під час президентської кампанії він закликав голосувати "не по-приколу" і це всі запам'ятали.

– Фактично, це голосувати не за Володимира Зеленського, а українці не дослухалися до поради музиканта. Тобто, в такий спосіб він показав, що вибір 73% українців нібито неправильний. Це гальмуючий чинник.

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– Проте Святослав Вакарчук представив своїх перших п’ять людей у списку, на відміну від "Слуги народу". І ми їх знаємо, вони дійсно мають відношення до політики. Вони нові обличчя, але при цьому вони проявляють громадську активність.

– Також правильна позиція, яку він озвучив, що у його партії не буде чинних депутатів. Це дуже важливий момент, тому що були чутки, що група єврооптимістів – Мустафа Найєм, Світлана Заліщук – розраховували увійти до партії Вакарчука.

– Ключова місія Святослава Вакарчука – це змінити політичний клас, оновити його, провести нові обличчя до Верховної Ради.

Друзі Зеленського у політиці

– Прикро усвідомлювати те, що Володимир Зеленський до виборів критикував Петра Порошенка за кумівство у політиці, а тепер і сам призначає на посади своїх друзів. Найгіршим є те, що такі люди можуть бути некомпетентні у тій чи іншій сфері, в якій їм доведеться працювати.

– Ми бачимо, що половина Адміністрації Президента мають відношення або до "Кварталу 95", або до серіалу "Слуга народу". До прикладу, Іван Баканов, якого призначили заступником голови СБУ, немає жодного досвіду у новій для нього сфері державного управління.



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Логотип "Слуги народу"

– Немає нічого дивного нема, що чоловік на логотипі партії "Слуга народу" схожий на героя з серіалу Василя Голобородька. Володимир Зеленський завжди намагався емоційно прив’язати себе до свого екранного персонажу.

– Навіть на передвиборчому сайті Володимира Зеленського у президентській гонці була фотографія з серіалу. У день інавгурації новий президент поводив себе, як Василь Голобородько, коли намагався поставити у позицію Верховну Раду та дати на горіхи уряду.



Логотип "Слуги народу"

– В публічній площині команда Зеленського продовжує запевняти, що Володимир Зеленський та його екранний персонаж – це різні люди. Проте, більшість людей все одно на підсвідомому рівні переносять позитивні якості Голобородька на нового президента.