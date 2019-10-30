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      Есть ли угрозы для отопительного сезона в Украине, если транзита не будет

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      Украина пройдет отопительный сезон даже без транзита газа, – "Нафтогаз"
      Украина пройдет отопительный сезон даже без транзита газа, – "Нафтогаз" / http://utg.ua/

      Украина готова пройти отопительный сезон независимо от погодных условий. Не повлияет на него и отсутствие транзита через территорию и ограничение импорта из Европы.

      Все сценарии моделировали на учениях, о сказал первый заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома во время брифинга, пишет РБК.

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      Так, группа "Нафтогаз" с участием оператора ГТС и "Укртрансгаза" неоднократно проводила учения, на которых моделировались различные сценарии погодных условий и различные сценарии потребления.

      Также мы моделировали и отсутствие транзита, и ограничение импорта природного газа из европейских стран. Любой сценарий подтверждает устойчивое прохождение отопительного сезона,
      объяснил Перелома.

      В подземные хранилища газа закачано 21,7 миллиарда кубометров газа. Это почти на 5 миллиардов кубометров больше, чем прошлогодний показатель.

      Отметим, очередные трехсторонние переговоры о продлении транзита газа по территории Украины состоялись 28 октября. Четких итогов нет, однако в России говорят, что готовы работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. А вот в Еврокомиссии разочарованы и напоминают – времени осталось мало.

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      Может ли транзит газа через территорию Украины прекратиться?

      Переговоры продолжаются, однако контракт вот-вот станет недействительным. Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Зеленский хотел решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европе.

      Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. В то же время идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Газовый конфликт Газ Газовый контракт Рынок газа Нафтогаз Тарифы на газ
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