Есть ли угрозы для отопительного сезона в Украине, если транзита не будет

Украина готова пройти отопительный сезон независимо от погодных условий. Не повлияет на него и отсутствие транзита через территорию и ограничение импорта из Европы.

Все сценарии моделировали на учениях, о сказал первый заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома во время брифинга, пишет РБК.

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Так, группа "Нафтогаз" с участием оператора ГТС и "Укртрансгаза" неоднократно проводила учения, на которых моделировались различные сценарии погодных условий и различные сценарии потребления.

Также мы моделировали и отсутствие транзита, и ограничение импорта природного газа из европейских стран. Любой сценарий подтверждает устойчивое прохождение отопительного сезона,

– объяснил Перелома.

В подземные хранилища газа закачано 21,7 миллиарда кубометров газа. Это почти на 5 миллиардов кубометров больше, чем прошлогодний показатель.

Отметим, очередные трехсторонние переговоры о продлении транзита газа по территории Украины состоялись 28 октября. Четких итогов нет, однако в России говорят, что готовы работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. А вот в Еврокомиссии разочарованы и напоминают – времени осталось мало.

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Может ли транзит газа через территорию Украины прекратиться?

Переговоры продолжаются, однако контракт вот-вот станет недействительным. Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Зеленский хотел решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европе.

Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. В то же время идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.