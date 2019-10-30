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      Чи є загрози для опалювального сезону в Україні, якщо транзиту не буде

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      Україна пройде опалювальний сезон навіть без транзиту газу, – "Нафтогаз"
      Україна пройде опалювальний сезон навіть без транзиту газу, – "Нафтогаз" / http://utg.ua/

      Україна готова пройти опалювальний сезон незалежно від погодних умов. Не вплине на нього і відсутність транзиту через територію та обмеження імпорту з Європи.

      Усі сценарії моделювали на навчаннях, про сказав перший заступник голови НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома під час брифінгу, пише РБК. 

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      Так, група "Нафтогаз" за участю оператора ГТС і "Укртрансгазу" неодноразово проводила навчання, на яких моделювалися різні сценарії погодних умов і різні сценарії споживання.

      Також ми моделювали і відсутність транзиту, і обмеження імпорту природного газу з європейських країн. Будь-який сценарій підтверджує стале проходження опалювального сезону,
      – пояснив Перелома.

      До підземних сховищ газу закачали 21,7 мільярда кубометрів газу. це майже на 5 мільярдів кубометрів більше, ніж торішній показний.

      Зазначимо, чергові тристоронні переговори щодо продовження транзиту газу територією України відбулися 28 жовтня. Чітких підсумків немає, однак у Росії кажуть, що готові працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. Натомість в Єврокомісії розчаровані і нагадують – чому залишилось мало.

      Читайте також: Газові переговори з Росією – що потрібно знати про транзит і новий контракт

      Чи може транзиту газу через територію України небути?

      Переговори тривають, однак ось-ось стане недійсним. Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією. Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.

      Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Ринок газу Газовий контракт Газ Газовий конфлікт Тарифи на газ
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