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      Есть положительная динамика: Сытник прокомментировал конфликт с Холодницким

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      Сытник прокомментировал конфликт с Холодницким
      Сытник прокомментировал конфликт с Холодницким / 24 канал

      Председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник объяснил, что их противостояние с руководителем САП Назаром Холодницким было трудно назвать конфликтом.

      В комментарии 24 каналу он сказал, что вопрос конфликта был поднят уже очень давно.

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      "Были определенные дискуссии и реагирование наше на какие-то определенные действия. Сейчас есть определенное понимание. Есть определенная положительная динамика", – пояснил председатель НАБУ.

      После того, как президент провел с нами открытую встречу и сказал, что три месте дается на то, чтобы проанализировать свою работу, действительно динамика улучшилась. Сейчас дела движутся,
      – отметил Сытник.

      Он также добавил, что количество дел, которые будут рассматриваться Антикоррупционным судом, будет постоянно расти.

      сап наюу
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      Что известно о конфликте между Сытником и Холодницким?
      Первые полгода работы антикоррупционных органов Сытник и Холодницкий выглядели как ожесточенные соперники. Однако настоящий конфликт разгорелся в марте 2018 года. Тогда председатель САП обнаружил в аквариуме в рабочем кабинете прослушку. "Жучки" устанавливали работники НАБУ.

      Пленки убедили Сытника в том, что Холодницкий "сливал" информацию фигурантам дел. Председатель НАБУ и Луценко потребовали его увольнения, однако отделался глава САП только выговором.

      Смотрите видеокомментарий Артема Сытника:

       

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      Автор: Людмила Кушнир, Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Коррупция Антикоррупционный суд САП Владимир Зеленский НАБУ Назар Холодницкий Артем Сытник
      Источник: 24 канал
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