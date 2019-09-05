Есть положительная динамика: Сытник прокомментировал конфликт с Холодницким

Председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник объяснил, что их противостояние с руководителем САП Назаром Холодницким было трудно назвать конфликтом.

В комментарии 24 каналу он сказал, что вопрос конфликта был поднят уже очень давно.

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"Были определенные дискуссии и реагирование наше на какие-то определенные действия. Сейчас есть определенное понимание. Есть определенная положительная динамика", – пояснил председатель НАБУ.

После того, как президент провел с нами открытую встречу и сказал, что три месте дается на то, чтобы проанализировать свою работу, действительно динамика улучшилась. Сейчас дела движутся,

– отметил Сытник.

Он также добавил, что количество дел, которые будут рассматриваться Антикоррупционным судом, будет постоянно расти.



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Что известно о конфликте между Сытником и Холодницким?

Первые полгода работы антикоррупционных органов Сытник и Холодницкий выглядели как ожесточенные соперники. Однако настоящий конфликт разгорелся в марте 2018 года. Тогда председатель САП обнаружил в аквариуме в рабочем кабинете прослушку. "Жучки" устанавливали работники НАБУ.



Пленки убедили Сытника в том, что Холодницкий "сливал" информацию фигурантам дел. Председатель НАБУ и Луценко потребовали его увольнения, однако отделался глава САП только выговором.

Смотрите видеокомментарий Артема Сытника: