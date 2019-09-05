Є позитивна динаміка: Ситник прокоментував конфлікт з Холодницьким

Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник пояснив, що їхнє протистояння з керівником САП Назаром Холодницьким було важко назвати конфліктом.

У коментарі 24 каналу він сказав, що питання конфлікту було піднято вже дуже давно.

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"Були певні дискусії і реагування наше на якісь певні дії. Зараз є певне розуміння. Є певна позитивна динаміка", – пояснив голова НАБУ.

Після того, як президент провів з нами відкриту зустріч і сказав, що три місці дається на те, аби проаналізувати свою роботу, дійсно динаміка покращилась. Зараз справи рухаються,

– наголосив Ситник.

Він також додав, що кількість справ, які розглядатимуться Антикорупційним судом, буде постійно зростати.



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Що відомо про конфлікт між Ситником та Холодницьким?Перші пів року роботи антикорупційних органів Ситник та Холодницький мали вигляд запеклих суперників. Однак справжній конфлікт розгорівся у березні 2018 року. Тоді голова САП виявив у акваріумі в робочому кабінеті прослуховування. "Жучки" встановлювали працівники НАБУ.



Плівки переконали Ситника в тому, що Холодницький "зливав" інформацію фігурантам справ. Голова НАБУ та Луценко зажадали його звільнення, проте відбувся очільник САП лише доганою.

Дивіться відео коментар Артема Ситника: