18:01
5 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін хоче посадити всіх. Інновації по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:50, 4 вересня
      Вєсті.UA: Хто заздрить Зеленському. Універсальна відмазка Порошенка
      Вєсті.UA
      20:49, 4 вересня
      Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Є позитивна динаміка: Ситник прокоментував конфлікт з Холодницьким

      2703 Читать новость на русском
      Ситник прокоментував конфлікт з Холодницьким
      Ситник прокоментував конфлікт з Холодницьким / 24 канал

      Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник пояснив, що їхнє протистояння з керівником САП Назаром Холодницьким було важко назвати конфліктом.

      У коментарі 24 каналу він сказав, що питання конфлікту було піднято вже дуже давно. 

      Цікаво! В Офісі Президента відповіли, що чекає на САП та НАБУ

      "Були певні дискусії і реагування наше на якісь певні дії. Зараз є певне розуміння. Є певна позитивна динаміка", – пояснив голова НАБУ. 

      Після того, як президент провів з нами відкриту зустріч і сказав, що три місці дається на те, аби проаналізувати свою роботу, дійсно динаміка покращилась. Зараз справи рухаються,
      – наголосив Ситник. 

      Він також додав, що кількість справ, які розглядатимуться Антикорупційним судом, буде постійно зростати.

      сап наюу
      Які повноваження має Антикорупційний суд / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про конфлікт між Ситником та Холодницьким?Перші пів року роботи антикорупційних органів Ситник та Холодницький мали вигляд запеклих суперників. Однак справжній конфлікт розгорівся у березні 2018 року. Тоді голова САП виявив у акваріумі в робочому кабінеті прослуховування. "Жучки" встановлювали працівники НАБУ.

      Плівки переконали Ситника в тому, що Холодницький "зливав" інформацію фігурантам справ. Голова НАБУ та Луценко зажадали його звільнення, проте відбувся очільник САП лише доганою.

      Дивіться відео коментар Артема Ситника: 

       

      blog_ava
      Ураган "Доріан" обійшов Флориду та наближається до Південної Кароліни: останні новини
      сьогодні
      11694
      Автор: Людмила Кушнір, Юлія Гілей
      Теги: Новини України Назар Холодницький САП Антикорупційний суд Корупція Володимир Зеленський Артем Ситник НАБУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Звільнення Кличка: що робитиме мер Києва і які сценарії розвитку подій
      сьогодні , 18:01 Звільнення Кличка: що робитиме мер Києва і які сценарії розвитку подій
      Інна Жолобович 2
      Глупые селюки, несостоявшееся государство: российские мифы про украинцев и Украину
      сьогодні , 17:00 Глупые селюки, несостоявшееся государство: российские мифы про украинцев и Украину
      Максим Мирович 794
      Як правильно виховувати дітей з аутизмом
      сьогодні , 16:49 Як правильно виховувати дітей з аутизмом
      Олександр Бевза 308
      Інвестори чекають законодавства про концесії
      сьогодні , 15:10 Інвестори чекають законодавства про концесії
      Тимур Чмерук 309
      Спадок Луценка: які справи прокурор заблокував перед звільненням
      сьогодні , 15:00 Спадок Луценка: які справи прокурор заблокував перед звільненням
      Сергій Лещенко 997
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук