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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Есть посерьезнее угроза, чем Путин, – дипломат

      299 Читати новину українською
      Для Путина нет смысла начинать большую войну?
      Для Путина нет смысла начинать большую войну? / Фото из открытых источников

      Исключать широкомасштабное наступление России после выборов нельзя. Но смысла в большой войне для Путина нет. Москве придется считаться с украинской властью, какой бы она ни была.

      Такое мнение 24 каналу высказал эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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      Специалист отмечает: Россия может уничтожить наши вооруженные силы и оккупировать часть Украины. Но способна ли Россия контролировать эту территорию и вливать деньги? В свое время Россия отказалась от того, чтобы пробить коридор в Крым с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, поскольку это дорого.

      России не нужны войска, зеленые человечки, "моторолы" и другие "украшения" "русского мира", а контроль политической жизни Украины. Цель Москвы – вернуть контроль над Украиной. Возможность внесения изменений в нашу Конституцию, чтобы исключить движение в ЕС и НАТО,
      – говорит Хара.

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      Для Путина, рассказывает эксперт, важны парламентские выборы в Украине. Реваншистские пророссийские силы смогут получить много мандатов и будут расшатывать и ослаблять государство, будут толкать нас в сторону России. По его убеждению, кампания Порошенко "кто против меня, тот за Путина", поляризует страну.

      "То есть 30% избирателей, которые за Зеленского, враги? Это на руку Путину. Хуже, чем наступление – отсутствие национального единства. Угроза не в Путине. А в украинской политической элите, которая пытается сохранить ту систему, которая позволяет наживаться. Коррупция во время войны проникла в оборонный сектор. Власть устраивает статус-кво", – считает Хара.

      По его словам, для России с Порошенко все понятно. Больше вопросов вызывает Зеленский. В частности, его политика безопасности. Он предлагает расширить переговорный формат и включить туда США и Великобританию. Это – логично. Важно, о чем будут разговаривать.

      Украина должна настаивать, что Россия – сторона вооруженного конфликта, настаивать на возвращении всех оккупированных территорий вместе с Крымом. Эти переговоры могут затянутся на годы. Но без этого не будет настоящего мира в Украине. Но даже если будет какое-то примирение с Россией, это не последняя война с ними,
      – отметил Александр Хара.

      Какие результаты первого тура выборов президента Украины?
      Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем 30,24%. В Петра Порошенко – 15,95%. У Юлии Тимошенко – 13,40%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,67% и 6,91%. Второй тур состоится 21 апреля.

      президентські вибори 2019

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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