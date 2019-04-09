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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Є серйозніша загроза, ніж Путін, – дипломат

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      Для Путіна немає сенсу розпочинати велику війну?
      Для Путіна немає сенсу розпочинати велику війну? / Фото з відкритих джерел

      Виключати широкомасштабний наступ Росії після виборів в нашій країні не можна. Але сенсу у великій війні для Путіна немає. Москві прийдеться рахуватися з українською владою, якою б вона не була.

      Таку думку 24 каналу висловив експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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      Фахівець відзначає: Росія може знищити наші збройні сили і окупувати частину України. Але чи здатна Росія контролювати цю територію і вливати гроші? Свого часу Росія відмовилася від того, щоб пробити коридор до Криму з окупованих районів Донецької і Луганської областей, оскільки це дорого.

      Росії не потрібні війська, зелені чоловічки, "мотороли" та інші "прикраси" "руского міра", а контроль політичного життя України. Мета Москви – повернути контроль над Україною. Можливість внесення змін до нашої Конституції, щоб унеможливити рух до ЄС і НАТО,
      – зауважує Хара.

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      Для Путіна, розповідає експерт, важливі парламентські вибори в Україні. Реваншистські проросійські сили зможуть отримати багато мандатів і розхитуватимуть та послаблюватимуть державу, будуть штовхати нас у бік Росії. На його переконання, кампанія Порошенка "хто проти мене, той за Путіна", поляризує країну.

      "Тобто 30% виборців, які за Зеленського, вороги? Це на руку Путіну. Гірше, ніж наступ – відсутність національної єдності. Загроза не в Путіні. А в українські політичній еліті, яка намагається зберегти ту систему, яка дозволяє наживатися. Корупція під час війни проникла в оборонний сектор. Владу влаштовує статус-кво", – вважає Хара.

      За його словами, для Росії з Порошенком все зрозуміло. Більше питань викликає Зеленський. Зокрема, його безпекова політика. Він пропонує розширити переговорний формат і включити туди США і Великобританію. Це – логічно. Важливо, про що розмовлятимемо.

      Україна має наполягати, що Росія – сторона збройного конфлікту, наполягати на поверненні всіх окупованих територій разом з Кримом. Ці перемовини можуть затягнуться на роки. Але без цього не буде справжнього миру в Україні. Але навіть якщо буде якесь примирення з Росією, це не остання війна з ними,
      – наголосив Олександр Хара.

      Які результати першого туру виборів президента України? Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. В Петра Порошенка – 15,95%. В Юлії Тимошенко – 13,40%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,67% та 6,91%. Другий тур відбудеться 21 квітня.

      президентські вибори 2019

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      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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