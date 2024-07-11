Вместо службы – отдых в Испании и на Сейшелах: перед судом предстанет экс-военком Борисов

Скандальный экс-начальник Одесского ТЦК и СП Евгений Борисов предстанет перед судом. Его будут судить за то, что он уклонялся от службы, и вместо передовой ездил на отдых в Испанию и на Сейшелы.

Обвинительный акт в отношении Борисова уже направили в суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Борисов предстанет перед судом

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП. Так, следователи установили, что экс-военком Евгений Борисов не появлялся на службу без уважительных причин и уклонялся от несения обязанностей военной службы.

Так, следователи установили, что Борисов под видом лица, которая якобы "пострадала в результате российской агрессии" в 2022 – 2023 годах выезжал за границу на лечение. Чиновник заявлял, что якобы получал ранения на фронте. Однако Борисов ездил не на лечение, а на отдых в Испанию и на Сейшельские Острова.

Кроме того, в ходе расследования также был установлен факт использования экс-военкомом поддельного документа, как основание для неявки вовремя на военную службу.

Так, Борисова обвиняют в:

использовании заведомо поддельного документа,

неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершенное в условиях военного положения.

уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем другого обмана, совершенное в условиях военного положения.

Поэтому бывшему военкому Одесского ТЦК и СП грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, против Борисова также возбуждено и уголовное производство по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.