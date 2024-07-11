Обвинувальний акт щодо Борисова вже направили до суду. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

До теми Вілла в Іспанії, активи на 150 мільйонів: розслідування щодо колишнього воєнкома Одеси завершено

Борисов постане перед судом

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП. Так, слідчі встановили, що ексвійськком Євген Борисов не з'являвся на службу без поважних причин та ухилявся від несення обов'язків військової служби.

Так, слідчі встановили, що Борисов під виглядом особи, яка буцімто "постраждала внаслідок російської агресії" у 2022 – 2023 роках виїжджав за кордон на лікування. Посадовець заявляв, що нібито отримував поранення на фронті. Однак Борисов їздив не на лікування, а на відпочинок в Іспанію та на Сейшельські Острови.

Окрім того, під час розслідування також було встановлено факт використання ексвійськкомом підробленого документа, як підставу для нез'явлення вчасно на військову службу.

Так, Борисова звинувачують у:

використанні завідомо підробленого документа,

нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану.

ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану.

Відтак колишньому військкому Одеського ТЦК та СП загрожує до 10 років позбавлення волі.

Окрім того, проти Борисова також порушено й кримінальне провадження за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.